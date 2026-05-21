Se no Brasil a convocação de Neymar dominou os debates entre os torcedores, na Alemanha o nome de outro veterano das Copas roubou a cena nesta quinta-feira, 21. Aos 40 anos, o goleiro Manuel Neuer voltou à seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026 dois anos após anunciar sua aposentadoria da equipe nacional.

O técnico Julian Nagelsmann incluiu Neuer na lista final de 26 jogadores da Alemanha para o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá. Mais do que o retorno de um ídolo, a decisão surpreendeu por uma série de fatores.

O primeiro deles é que a aposentadoria parecia definitiva. Após a Eurocopa de 2024, disputada em casa, Neuer publicou uma mensagem afirmando que havia decidido “encerrar seu capítulo” na seleção após longas conversas com familiares e amigos.

Desde então, a Alemanha iniciou uma busca por um novo titular. Oliver Baumann assumiu a posição de favorito, enquanto Nagelsmann testou outros nomes como Alexander Nübel, Kevin Trapp, Finn Dahmen, Stefan Ortega, Janis Blaswich e Bernd Leno. O próprio treinador chegou a afirmar diversas vezes nos últimos meses que a Alemanha “não tinha problema no gol” e reforçou publicamente Baumann como camisa 1 da equipe.

Além disso, o retorno de Neuer chama atenção porque o goleiro e Nagelsmann tiveram desentendimentos durante o período em que trabalharam juntos no Bayern de Munique. Mesmo assim, o técnico decidiu apostar novamente no veterano após a forte temporada do goleiro pelo clube alemão.

Destaque na Champions League

Neuer foi um dos destaques do Bayern na Champions League, especialmente na vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu, quando fez nove defesas.

Na Bundesliga, ele terminou a temporada com média de apenas 0,97 gol sofrido por jogo, a melhor da competição entre os goleiros que atuaram regularmente.

O técnico deixou claro que Neuer retorna como goleiro número 1 da Alemanha. “Chamamos ele e perguntamos se queria voltar a jogar pela seleção. A capacidade esportiva foi o principal fator”, disse o treinador. “Todos sabem a aura que o Manu tem pela experiência e pelos títulos que conquistou.”

Recorde na seleção alemã

Neuer é o goleiro com mais partidas pela seleção alemã, com 124 jogos. Campeão do mundo em 2014, no Brasil, ele também revolucionou a posição pela capacidade de atuar adiantado e participar da construção das jogadas.

A Copa de 2026 será a quinta da carreira do goleiro, que já disputou os Mundiais de 2010, 2014, 2018 e 2022.

Caso entre em campo na estreia contra Curaçao, no dia 14 de junho, em Houston, Neuer se tornará o goleiro mais velho da história da Alemanha em grandes torneios, superando Jens Lehmann.

Aos 40 anos, ele também ultrapassará Lothar Matthäus como o jogador alemão mais velho a disputar uma grande competição.

A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo, ao lado de Equador, Costa do Marfim e Curaçao. Antes do torneio, os alemães ainda enfrentam Finlândia e Estados Unidos em amistosos preparatórios.