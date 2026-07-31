Obama divulga playlist de verão com SZA, Drake e Beatles

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama divulgou sua tradicional playlist de músicas para o verão de 2026.

A seleção reúne 46 faixas que misturam clássicos e lançamentos, passando por rock, soul, hip hop, pop, jazz e reggae, com artistas como SZA, Drake, The Beatles, Coldplay, David Bowie, The Police e Nina Simone.

Neste ano, a lista ganhou um tom de homenagem. A primeira música da seleção é "Song of Good Hope", do cantor e compositor irlandês Glen Hansard, morto nesta semana aos 56 anos em um acidente de motocicleta.

Ao compartilhar a playlist nas redes sociais, Obama afirmou que a faixa é uma das favoritas dele e da ex-primeira-dama Michelle Obama e lamentou a morte do artista.

"É uma música que Michelle e eu amamos. Glen foi um grande músico que nos deixou de forma trágica nesta semana. Nossos corações estão com sua família", escreveu.

Hansard também recebeu homenagens de nomes como Billie Eilish, Finneas, Bono, Hozier e Bruce Springsteen. Billie afirmou que não seria a artista que é hoje sem a influência do músico, enquanto Finneas lembrou que "Falling Slowly", do filme Once, foi a primeira música que apresentou ao vivo.

A divulgação acontece um dia depois de Obama publicar sua tradicional lista de livros para o verão americano, hábito que mantém desde o fim de seu mandato.

Playlist completa de Barack Obama para o verão de 2026

Song of Good Hope — Glen Hansard

the one — Gabriel Jacoby

girl, get up. — Doechii & SZA

West Memphis — Yebba

Doors — Noah Kahan

Can't Hide Love — Earth, Wind & Fire

Going Shopping — The Strokes

idea 1 — Kelela

Make Me Wanna — October London

I Feel Good — Fred Hammond

One Eyed Jack — Charley Crockett

Inglés en Miami — Rawayana & Manuel Turizo

White Flag — Vince Staples

Rubber Band Man — Mumford & Sons feat. Hozier

Motion Party — BossMan Dlow

La Father (Remix) — Vale Pintos, Brytiago, Casper Mágico & Héctor "El Father"

Fiesta — Gyrden Boy

Self Aware — Temper City

She Did It Again — Tyla feat. Zara Larsson

Friends Again — Baby Rose feat. Leon Thomas

Anyone Who Had a Heart — Luther Vandross

Ain't Nobody — Chaka Khan

Emmanuele — Abel Selaocoe

Message in a Bottle — The Police

Modern Love — David Bowie

The Book — Sheryl Crow

Award Tour — A Tribe Called Quest feat. Trugoy The Dove

Revolution — The Beatles

Hit the Ground — Lizz Wright

Charlie Brown — Coldplay

Don't Worry Baby — Los Lobos

Let's Get It On — Marvin Gaye

I Ka Barra — Habib Koité & Bamada

(I Know) I'm Losing You — The Temptations

Do the Do — Howlin' Wolf

Road to Zion — Damian Marley feat. Nas

Where Is My Husband! — Raye

In the Dark — Nina Simone

Heart of Gold — Neil Young

Ran to Atlanta — Drake feat. Future & Molly Santana

Folsom Prison Blues — Johnny Cash

Hold On, I'm Comin' — Sam & Dave

Candela — Buena Vista Social Club

Yada Yada — Anderson .Paak

You Go to My Head — Ledisi feat. Paul Jackson Jr.

Strode Rode — Sonny Rollins

Desde que deixou a Casa Branca, Obama publica anualmente listas de músicas, livros e filmes para o verão nos Estados Unidos.

As seleções costumam impulsionar a audiência dos artistas escolhidos nas plataformas de streaming e se tornaram uma tradição acompanhada por fãs de música ao redor do mundo.