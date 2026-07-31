Obama divulga playlist de verão com SZA, Drake e Beatles

The Beatles: banda britânica integra a playlist de verão de 2026 divulgada por Barack Obama com o clássico "Revolution". (Chris Walter / Colaborador/Getty Images)
Repórter
Publicado em 31 de julho de 2026 às 18h23.
O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama divulgou sua tradicional playlist de músicas para o verão de 2026.
A seleção reúne 46 faixas que misturam clássicos e lançamentos, passando por rock, soul, hip hop, pop, jazz e reggae, com artistas como SZA, Drake, The Beatles, Coldplay, David Bowie, The Police e Nina Simone.
Neste ano, a lista ganhou um tom de homenagem. A primeira música da seleção é "Song of Good Hope", do cantor e compositor irlandês Glen Hansard, morto nesta semana aos 56 anos em um acidente de motocicleta.
Ao compartilhar a playlist nas redes sociais, Obama afirmou que a faixa é uma das favoritas dele e da ex-primeira-dama Michelle Obama e lamentou a morte do artista.
"É uma música que Michelle e eu amamos. Glen foi um grande músico que nos deixou de forma trágica nesta semana. Nossos corações estão com sua família", escreveu.
Hansard também recebeu homenagens de nomes como Billie Eilish, Finneas, Bono, Hozier e Bruce Springsteen. Billie afirmou que não seria a artista que é hoje sem a influência do músico, enquanto Finneas lembrou que "Falling Slowly", do filme Once, foi a primeira música que apresentou ao vivo.
A divulgação acontece um dia depois de Obama publicar sua tradicional lista de livros para o verão americano, hábito que mantém desde o fim de seu mandato.
Desde que deixou a Casa Branca, Obama publica anualmente listas de músicas, livros e filmes para o verão nos Estados Unidos.
As seleções costumam impulsionar a audiência dos artistas escolhidos nas plataformas de streaming e se tornaram uma tradição acompanhada por fãs de música ao redor do mundo.