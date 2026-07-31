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Obama divulga playlist de verão com SZA, Drake e Beatles

Obama voltou a compartilhar sua seleção anual de músicas para o verão americano, misturando rock, soul, pop, hip hop e jazz

The Beatles: banda britânica integra a playlist de verão de 2026 divulgada por Barack Obama com o clássico "Revolution". (Chris Walter / Colaborador/Getty Images)

The Beatles: banda britânica integra a playlist de verão de 2026 divulgada por Barack Obama com o clássico "Revolution". (Chris Walter / Colaborador/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 31 de julho de 2026 às 18h23.

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama divulgou sua tradicional playlist de músicas para o verão de 2026.

A seleção reúne 46 faixas que misturam clássicos e lançamentos, passando por rock, soul, hip hop, pop, jazz e reggae, com artistas como SZA, Drake, The Beatles, Coldplay, David Bowie, The Police e Nina Simone.

Neste ano, a lista ganhou um tom de homenagem. A primeira música da seleção é "Song of Good Hope", do cantor e compositor irlandês Glen Hansard, morto nesta semana aos 56 anos em um acidente de motocicleta.

Ao compartilhar a playlist nas redes sociais, Obama afirmou que a faixa é uma das favoritas dele e da ex-primeira-dama Michelle Obama e lamentou a morte do artista.

"É uma música que Michelle e eu amamos. Glen foi um grande músico que nos deixou de forma trágica nesta semana. Nossos corações estão com sua família", escreveu.

Hansard também recebeu homenagens de nomes como Billie Eilish, Finneas, Bono, Hozier e Bruce Springsteen. Billie afirmou que não seria a artista que é hoje sem a influência do músico, enquanto Finneas lembrou que "Falling Slowly", do filme Once, foi a primeira música que apresentou ao vivo.

A divulgação acontece um dia depois de Obama publicar sua tradicional lista de livros para o verão americano, hábito que mantém desde o fim de seu mandato.

Playlist completa de Barack Obama para o verão de 2026

  • Song of Good Hope — Glen Hansard
  • the one — Gabriel Jacoby
  • girl, get up. — Doechii & SZA
  • West Memphis — Yebba
  • Doors — Noah Kahan
  • Can't Hide Love — Earth, Wind & Fire
  • Going Shopping — The Strokes
  • idea 1 — Kelela
  • Make Me Wanna — October London
  • I Feel Good — Fred Hammond
  • One Eyed Jack — Charley Crockett
  • Inglés en Miami — Rawayana & Manuel Turizo
  • White Flag — Vince Staples
  • Rubber Band Man — Mumford & Sons feat. Hozier
  • Motion Party — BossMan Dlow
  • La Father (Remix) — Vale Pintos, Brytiago, Casper Mágico & Héctor "El Father"
  • Fiesta — Gyrden Boy
  • Self Aware — Temper City
  • She Did It Again — Tyla feat. Zara Larsson
  • Friends Again — Baby Rose feat. Leon Thomas
  • Anyone Who Had a Heart — Luther Vandross
  • Ain't Nobody — Chaka Khan
  • Emmanuele — Abel Selaocoe
  • Message in a Bottle — The Police
  • Modern Love — David Bowie
  • The Book — Sheryl Crow
  • Award Tour — A Tribe Called Quest feat. Trugoy The Dove
  • Revolution — The Beatles
  • Hit the Ground — Lizz Wright
  • Charlie Brown — Coldplay
  • Don't Worry Baby — Los Lobos
  • Let's Get It On — Marvin Gaye
  • I Ka Barra — Habib Koité & Bamada
  • (I Know) I'm Losing You — The Temptations
  • Do the Do — Howlin' Wolf
  • Road to Zion — Damian Marley feat. Nas
  • Where Is My Husband! — Raye
  • In the Dark — Nina Simone
  • Heart of Gold — Neil Young
  • Ran to Atlanta — Drake feat. Future & Molly Santana
  • Folsom Prison Blues — Johnny Cash
  • Hold On, I'm Comin' — Sam & Dave
  • Candela — Buena Vista Social Club
  • Yada Yada — Anderson .Paak
  • You Go to My Head — Ledisi feat. Paul Jackson Jr.
  • Strode Rode — Sonny Rollins

Desde que deixou a Casa Branca, Obama publica anualmente listas de músicas, livros e filmes para o verão nos Estados Unidos.

As seleções costumam impulsionar a audiência dos artistas escolhidos nas plataformas de streaming e se tornaram uma tradição acompanhada por fãs de música ao redor do mundo.

Acompanhe tudo sobre:Barack ObamaMúsica

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