Quem são os artistas que quebraram recorde de 73 anos no Reino Unido

A música "Rein Me In", de Sam Fender e Olivia Dean, entrou para a história ao se tornar a canção com a maior permanência no topo da parada de singles do Reino Unido.

A faixa chegou à 19ª semana em primeiro lugar, quebrando um recorde que resistia desde 1953.

Segundo a Official Charts Company, o novo líder histórico supera "I Believe", de Frankie Laine, que permaneceu 18 semanas no topo da parada britânica há mais de 70 anos.

Quem são os artistas que quebraram o recorde

Sam Fender é um cantor e compositor britânico conhecido por misturar indie rock e letras de cunho social. Indicado ao Brit Awards e vencedor do Mercury Prize, tornou-se um dos principais nomes da nova geração da música britânica.

Já Olivia Dean ganhou destaque nos últimos anos com uma combinação de soul, pop e R&B. A cantora acumula indicações a importantes premiações no Reino Unido e consolidou seu nome entre os artistas mais promissores da cena britânica.

A parceria entre os dois em "Rein Me In" começou a ganhar força após o lançamento da música, em junho de 2025. O single alcançou o primeiro lugar em fevereiro deste ano e, desde então, acumulou 19 semanas não consecutivas na liderança.

Recorde supera marca de mais de sete décadas

Durante sua trajetória no topo da parada, "Rein Me In" foi interrompida apenas por lançamentos de Harry Styles, Olivia Rodrigo, Ariana Grande e Taylor Swift, mas conseguiu recuperar a liderança em diferentes momentos.

"Estou completamente sem palavras. Muito obrigado à Olivia Dean e aos fãs por transformarem essa música no fenômeno que ela se tornou. Não consigo acreditar que quebramos o recorde do Reino Unido", afirmou Fender à Official Charts Company.

Além de estabelecer o novo recorde, "Rein Me In" permaneceu à frente de alguns dos maiores lançamentos do ano, incluindo "Dai Dai", parceria de Shakira e Burna Boy escolhida como música oficial da Copa do Mundo de 2026.

Na atualização mais recente da parada britânica, "Choosin' Texas", de Ella Langley, alcançou a terceira posição.