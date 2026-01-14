O berço de 'Space Oddity': casa de infância de David Bowie virará museu

Muito antes dos figurinos extravagantes e da maquiagem de Ziggy Stardust ganharem o mundo, David Bowie dividia o tempo entre os discos de vinil e os livros em um quarto de apenas 9 metros quadrados. A partir de 2027, o espaço — e a casa inteira, na verdade — deixará de ser uma lembrança para se tornar um ponto turístico.

O endereço, Plaistow Grove, número 4, em Bromley, no Reino Unido, está prestes a se tornar um museu. O anúncio da restauração da casa de infância do artista promete levar os fãs de volta ao período entre 1955 e 1967, década fundamental para a formação do camaleão do rock.

A iniciativa partiu do London Heritage Trust, que confirmou a transformação da residência em um museu biográfico no início de 2026. O projeto conta com a curadoria de Geoffrey Marsh, nome por trás da aclamada exposição David Bowie Is, do Victoria and Albert Museum. A meta é clara: devolver ao imóvel a aparência exata que ele tinha no início dos anos 1960, época em que o pai de Bowie trabalhava em uma instituição de caridade e sua mãe atuava como garçonete.

Berço de Space Oddity

David Bowie durante a adolescência, em Bromley (David Bowie Estate/ Divulgação)

O coração da experiência para os visitantes será a reconstituição do dormitório do cantor. Foi naquele espaço apertado que o músico escreveu Space Oddity e deu os primeiros passos em direção ao estrelato internacional. O hit foi lançado em 11 de julho de 1969, durante o lançamento da Apollo 11 da Terra, na missão da Nasa.

Naquela época, Bowie assinou com a Mercury Records e produziu a canção quando conheceu Gus Dudgeon, produtor de Elton John. A letra conta a história de Major Tom, que vê seu solitário fim na imensidão do espaço sideral. A inspiração veio do filme 2001: Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick.

Além do resgate histórico de lifestyle, a restauração possui um viés educativo. Através de programas como o Proud Places, o local oferecerá workshops e oficinas de habilidades criativas para jovens da região. A ideia é que o legado de David Bowie inspire novas gerações de artistas a partir do mesmo cenário de simplicidade onde ele começou.

As obras da casa, originalmente construída para operários ferroviários, devem terminar no final de 2027. Até lá, o mercado do entretenimento e do turismo cultural na Inglaterra aguarda com ansiedade a abertura de mais esse templo dedicado à música.

Além de Bromley

Para quem estiver de passagem em Londres e quiser entrar de cabeça na história do cantor, há ainda o David Bowie Centre, no V&A East Storehouse de Londres. O espaço tem cerca de 90 mil itens do arquivo do camaleão do rock, entre fotos inéditas, figurinos, sapatos, cadernos e até projetos inacabados. É necessário marcar hora para ter acesso ao local.