Menos filhos, mais pets? Geração Z impulsiona mercado bilionário no Brasil

Enquanto o número de filhos por família diminui no Brasil, os pets ganham espaço na vida da Geração Z. Mais engajados na adoção de pets e dispostos a preservar os gastos com os animais mesmo em períodos de aperto financeiro, os jovens ajudam a sustentar um mercado que movimentou R$ 75,4 bilhões em 2024.

Um levantamento encomendado pela marca de alimentos para animais GoldeN, divulgado pelo Meio & Mensagem, ainda aponta que a Geração Z é a mais engajada em causas de proteção animal. Entre jovens de 18 a 24 anos, 32% afirmam ter adotado seus pets após resgatá-los das ruas, enquanto 25% recorreram a ONGs e abrigos, superior à registrada entre gerações mais velhas.

As diferenças de comportamento também aparecem na forma de convivência com os animais. De acordo com um relatório da seguradora de pets Figo, Millennials dizem que levariam seus cães ao cinema, se isso fosse possível. Já entre a Geração Z, é comum incluir os animais em fotos de aniversário e retratos de família.

Mercado pet em alta

Esse vínculo acompanha a expansão do mercado pet brasileiro. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) e do Instituto Pet Brasil (IPB), o setor movimentou R$ 75,4 bilhões em 2024, alta de 9,6% sobre o ano anterior. Apesar do crescimento, foi a primeira vez desde 2019 que o segmento avançou abaixo dos dois dígitos.

Uma pesquisa da Opinion Box, mostra que, mesmo diante do orçamento apertado, os tutores preferem reduzir gastos pessoais a mudar os hábitos dos pets. Segundo o levantamento, 77% dos entrevistados desembolsam mais de R$ 100 por mês com seus animais.

Segundo a Abempet, o Brasil tem atualmente cerca de 160,9 milhões de animais de estimação, atrás apenas de Estados Unidos e China em número de pets. Os cães representam a maior parcela desse universo, com mais de 62 milhões de animais. Já um levantamento conjunto da Abinpet com o IBGE estima uma média de 1,8 pet por residência no país.

A entidade estima que o Brasil tenha atualmente cerca de 160,9 milhões de animais de estimação, atrás apenas de Estados Unidos e China em número de pets. Os cães representam a maior parcela desse universo, com mais de 62 milhões de animais. Já um levantamento conjunto da Abinpet com o IBGE estima uma média de 1,8 pet por residência no país.

E no radar do Congresso está o Projeto de Lei 3915/2025, que tramita no Senado Federal e propõe instituir o Dia Nacional dos Pais e Mães de Pets em 4 de outubro, data que remete a São Francisco de Assis e coincide com o Dia Mundial dos Animais. O projeto ainda está em tramitação.