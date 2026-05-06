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Com patrimônio de US$ 550 milhões, Sting diz que não deixará herança para filhos

Em programa de TV, cantor discordou da ideia de que herdeiros não precisem trabalhar para se sustentar

Sting: cantor britânico não pretende deixar herança para os filhos ( SANDER KONING/Getty Images)

Sting: cantor britânico não pretende deixar herança para os filhos ( SANDER KONING/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 6 de maio de 2026 às 20h43.

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O cantor Sting, conhecido por ter sido vocalista da banda The Police, declarou que não tem a intenção de transferir sua riqueza aos filhos.

Aos 74 anos, o artista possui uma fortuna estimada em cerca de US$ 550 milhões (aproximadamente R$ 2,7 bilhões) e afirmou discordar da ideia de que herdeiros não precisem trabalhar para se sustentar.

"Dizer aos filhos que eles não precisam trabalhar é uma forma de abuso da qual espero nunca ser culpado", disse em entrevista ao programa CBS News Sunday Morning.

Segundo o músico, seus seis filhos foram estimulados desde cedo a desenvolver independência. Ele explicou que sempre garantiu suporte para educação e necessidades essenciais, mas ressaltou que cada um deveria trilhar o próprio caminho.

Na avaliação de Sting, essa escolha demonstra confiança na capacidade dos filhos. "Acho que há bondade nisso. Meus filhos são fortes", afirma.

Ao ser questionado sobre como a família reage à decisão, respondeu que não há queixas: "Pelo menos não na minha frente", diz.

Sting mantém um relacionamento de 34 anos com a produtora de cinema Trudie Styler, com quem teve quatro filhos. Ele também é pai de dois filhos de um casamento anterior com a atriz Frances Tomelty, que ocorreu entre 1976 e 1984.

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