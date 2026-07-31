Dia do Vira-Lata: afinal, o cachorro caramelo é brasileiro ou mexicano?

Nesta sexta-feira, 31, é celebrado o Dia do Vira-Lata. No Brasil, o principal símbolo da data é o vira-lata caramelo, cachorro sem raça definida que ganhou espaço em memes, campanhas publicitárias e propostas para estampar a nota de R$ 200.

Mas o vira-lata caramelo é brasileiro ou mexicano? A origem do animal voltou ao centro do debate após autoridades do México reconhecerem o chamado “perro caramelo” como um cão nativo do país.

Embora o animal seja associado ao Brasil, ele não é uma raça oficialmente reconhecida. Segundo o The New York Times, a geneticista Jaqueline Oliveira Rosa, responsável por um estudo da empresa DNA Pets, explica que esses cães são resultado de séculos de cruzamentos entre animais trazidos por colonizadores e imigrantes de diferentes partes do mundo.

O cachorro caramelo é brasileiro?

Para chegar à resposta, o estudo identificou traços de quase 300 raças na composição genética dos cães analisados. Segundo Jaqueline, a miscigenação do vira-lata caramelo acompanhou a própria formação da população brasileira, resumida na afirmação de que "a história do caramelo é a história do Brasil".

Além da ampla diversidade genética, características como a pelagem curta e castanha favoreceram a adaptação desses cachorros ao clima tropical. Com o passar do tempo, eles deixaram de ser vistos apenas como cães de rua e passaram a ocupar um lugar de destaque na cultura popular brasileira, aparecendo em memes, campanhas de adoção, propagandas, músicas, projetos de lei e até em propostas para ilustrar a nota de R$ 200.

Por que existe essa disputa?

A discussão começou quando a Procuradoria Ambiental do Estado do México passou a reconhecer o "perro caramelo" como um cão nativo mexicano, ao lado de outras raças tradicionalmente associadas ao país.

A iniciativa repercutiu no Brasil, onde o vira-lata caramelo já era considerado um símbolo nacional, reacendendo o debate sobre a origem do animal.

O México reconhece o 'perro caramelo'

No México, o reconhecimento do "perro caramelo" tem outro objetivo. Defensores da causa animal afirmam que a iniciativa busca valorizar os cães sem raça definida e incentivar a adoção.

Em entrevista ao The New York Times, Claudia Edwards, diretora do programa mexicano da Humane World for Animals, afirmou que a iniciativa foi inspirada pelo movimento brasileiro de valorização do vira-lata caramelo. Segundo ela, o Brasil foi o primeiro país a transformar o animal em um símbolo nacional e o "perro caramelo" deve ser visto como um patrimônio latino-americano.

Mais importante do que a nacionalidade

Para entidades de proteção animal, a principal contribuição da discussão é chamar atenção para a adoção responsável.

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que mais de 20 milhões de cães vivem em situação de rua no Brasil, muitos deles com características semelhantes às do vira-lata caramelo.

Nesse contexto, transformar o animal em um símbolo cultural pode ajudar a ampliar a conscientização sobre abandono, adoção e cuidados com cães sem raça definida.