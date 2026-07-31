Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Filme de 'Rick and Morty' está em desenvolvimento, confirma criador da série

Longa será dirigido por Jacob Hair, nome que acompanha a animação desde a quarta temporada

Rick and Morty: cocriador da série confirmou o projeto e afirmou que a equipe escolheu um dos principais responsáveis pela identidade visual da produção (Divulgação/Divulgação)

Rick and Morty: cocriador da série confirmou o projeto e afirmou que a equipe escolheu um dos principais responsáveis pela identidade visual da produção (Divulgação/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 31 de julho de 2026 às 16h13.

Tudo sobreAnimação
Saiba mais

Depois de anos de rumores, o filme de "Rick and Morty" finalmente saiu do campo das especulações. O cocriador Dan Harmon confirmou, ao site ScreenRant, que o longa está em desenvolvimento e revelou quem será o responsável por levar a dupla de protagonistas às telonas.

“Estamos trabalhando nisso como roteiro agora, e a esperança é entregar para quem estivermos trabalhando quando terminarmos de escrever”.

Jacob Hair assume a direção

Segundo Harmon, a escolha por Jacob Hair para a direção foi natural. O diretor faz parte da equipe de "Rick and Morty" desde a quarta temporada e atualmente atua como diretor supervisor da série.

O cocriador destacou que a produção nunca cogitou buscar um nome de fora da franquia. Para ele, Hair teve papel decisivo na evolução criativa da animação e conhece o universo da série como poucos.

Embora detalhes sobre a história ainda sejam mantidos em sigilo, Harmon já havia explicado em entrevistas anteriores que sua visão para o longa passa por uma aventura maior, com escala cinematográfica, preservando o estilo característico da série.

A proposta é entregar uma experiência que amplie o universo de "Rick and Morty", mantendo o humor, a ficção científica e as viagens entre dimensões que transformaram a animação em um fenômeno mundial.

Franquia continua em expansão

A confirmação chega enquanto "Rick and Morty" se aproxima do fim da nona temporada. O episódio final foi exibido na segunda-feira, 27, na HBO Max, após ir ao ar no domingo, 26, pelo Adult Swim.

Logo depois da conclusão da temporada, o Adult Swim estreou "President Curtis", spin-off criado por Dan Harmon e James Siciliano. A nova série acompanha o presidente Andre Curtis, dublado por Keith David, e também conta com Stephanie Beatriz e Jim Rash no elenco de vozes.

yt thumbnail

Enquanto isso, "Rick and Morty" segue com futuro garantido. A animação já foi renovada até a 12ª temporada, o que deve mantê-la em exibição pelo menos até 2029.

Acompanhe tudo sobre:AnimaçãoHBO MaxFilmesSéries

Mais de Pop

Menos filhos, mais pets? Geração Z impulsiona mercado bilionário no Brasil

O ano ainda promete: as franquias que vão estrear nos cinemas até o fim de 2026

Dia do Vira-Lata: por que os cães sem raça definida são os mais populares do Brasil

PlayStation sem discos: como decisão da Sony pode encarecer os jogos

Mais na Exame

Mundo

Reforma no Banco Central da Argentina: entenda o projeto de Milei

Mercados

Em dois meses, Ferrari bate meta do ano para vendas de carros elétricos

Carreira

Por que a inteligência emocional virou a nova regra da liderança

Pop

Menos filhos, mais pets? Geração Z impulsiona mercado bilionário no Brasil