Filme de 'Rick and Morty' está em desenvolvimento, confirma criador da série

Depois de anos de rumores, o filme de "Rick and Morty" finalmente saiu do campo das especulações. O cocriador Dan Harmon confirmou, ao site ScreenRant, que o longa está em desenvolvimento e revelou quem será o responsável por levar a dupla de protagonistas às telonas.

“Estamos trabalhando nisso como roteiro agora, e a esperança é entregar para quem estivermos trabalhando quando terminarmos de escrever”.

Jacob Hair assume a direção

Segundo Harmon, a escolha por Jacob Hair para a direção foi natural. O diretor faz parte da equipe de "Rick and Morty" desde a quarta temporada e atualmente atua como diretor supervisor da série.

O cocriador destacou que a produção nunca cogitou buscar um nome de fora da franquia. Para ele, Hair teve papel decisivo na evolução criativa da animação e conhece o universo da série como poucos.

Embora detalhes sobre a história ainda sejam mantidos em sigilo, Harmon já havia explicado em entrevistas anteriores que sua visão para o longa passa por uma aventura maior, com escala cinematográfica, preservando o estilo característico da série.

A proposta é entregar uma experiência que amplie o universo de "Rick and Morty", mantendo o humor, a ficção científica e as viagens entre dimensões que transformaram a animação em um fenômeno mundial.

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