Drake perde R$ 8,3 milhões após apostar na Argentina na final da Copa do Mundo

A conquista da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 não rendeu prejuízo apenas aos argentinos. O rapper canadense Drake também saiu derrotado, desta vez no mundo das apostas.

O artista apostou US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,3 milhões) na vitória da seleção argentina na decisão disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Caso os sul-americanos conquistassem o bicampeonato consecutivo, o cantor receberia mais de US$ 5,1 milhões em premiação. No entanto, a vitória espanhola por 1 a 0, na prorrogação, fez com que ele perdesse todo o valor investido.

A aposta foi registrada na plataforma Stake, da qual Drake é parceiro de longa data e costuma compartilhar publicamente seus palpites em grandes eventos esportivos.

A 'maldição de Drake' ganha mais um capítulo

O resultado alimentou novamente a fama da chamada "maldição de Drake", expressão criada por torcedores após uma sequência de derrotas envolvendo atletas e equipes que receberam apoio público do cantor ou foram alvo de suas apostas.

Ao longo dos últimos anos, diversos clubes, seleções e esportistas acabaram derrotados depois de aparecerem ao lado do rapper ou de serem escolhidos por ele em apostas de alto valor. A superstição ficou tão conhecida que existe até um site dedicado a acompanhar seu histórico de palpites esportivos.

Poucos dias antes da final da Copa, Drake já havia acumulado outro prejuízo. Ele perdeu uma aposta de US$ 1 milhão ao acreditar na vitória do irlandês Conor McGregor em seu retorno ao UFC. O ex-campeão, porém, foi derrotado por Max Holloway.

Um dos artistas mais populares do mundo

Nascido Aubrey Drake Graham, o canadense de 39 anos é um dos maiores nomes da música nas últimas duas décadas. Entre seus principais sucessos estão One Dance, Passionfruit e Hold On, We're Going Home.

Em maio deste ano, Drake surpreendeu os fãs ao lançar três álbuns simultaneamente: Iceman, Maid Of Honour e Habibti. O projeto garantiu ao artista seu sétimo álbum a alcançar o primeiro lugar da parada britânica.

Nos últimos anos, o rapper também esteve no centro de uma das maiores rivalidades do hip-hop. A troca de provocações com Kendrick Lamar dominou o cenário musical e ganhou enorme repercussão após o lançamento de Not Like Us, faixa em que o norte-americano faz diversos ataques ao canadense.