O que é a câmera do show do Coldplay que desmascarou CEO da Astronomer

O vídeo que viralizou nos últimos dias mostrando um casal envolvido em uma traição durante um show do Coldplay ocorreu em um momento conhecido como kiss cam (câmera do beijo). Essa prática, comum em shows e eventos esportivos, é usada para capturar um beijo romântico para ser exibido no telão.

A kiss cam é muito popular nos Estados Unidos e já foi retratada em diversas produções cinematográficas e televisivas, incluindo o filme Como Perder Um Homem em 10 Dias. Na vida real, o efeito dela geralmente não é tão complicado — mas às vezes as situações fogem à regra.

Com o flagra extraconjugal, a situação ficou ainda mais evidente e foi compartilhada com trilhas sonoras dramáticas, análises detalhadas e edições em câmera lenta. Viralizado, o vídeo passou a ser imitado por outras "câmeras do beijo" ao redor do país.

Um usuário do X (antigo Twitter) publicou um vídeo com vários casais que se inspiraram na reação de Byron e reproduziram o momento.

“A "Kiss Cam" foi substituída pela "Coldplay Cam" em eventos esportivos por todo o país”, escreveu. O gesto virou uma espécie de espetáculo para as plateias que estavam familiarizadas com o caso.

NEW: The ‘Kiss Cam’ has been replaced by the ‘Coldplay Cam’ at sporting events across the country.

Astronomer CEO Andy Byron has stepped down from the company following the viral incident. pic.twitter.com/OHNTIHtkcF

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 20, 2025