Michelle Obama esclarece rumores sobre ausência em eventos; entenda

Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, tem sido alvo de rumores sobre o estado de seu casamento com Barack Obama. Os boatos ganharam força nos últimos meses, especialmente após sua ausência em eventos importantes, como o funeral de Jimmy Carter e a posse de Donald Trump.

A falta de Michelle Obama na posse de Donald Trump em 2025 gerou uma onda de especulações nos Estados Unidos, já que a ex-primeira-dama tradicionalmente participa desses eventos, ao lado de seu marido, ex-presidente Barack Obama.

Durante sua participação no podcast "Work in Progress" com a atriz Sophia Bush, Michelle conta sobre sua vida, oito anos após deixar a Casa Branca e com duas filhas adultas, e diz que agora ela tem a oportunidade de controlar sua própria agenda e pode fazer "uma escolha por si mesma".

Eu poderia ter tomado muitas dessas decisões anos atrás, mas não me dei essa liberdade, talvez, por mais que eu deixe meus filhos viverem suas próprias vidas, eu use as vidas deles como desculpa para não poder fazer algo.

Rumores sobre posturas de Michelle

A relação entre Michelle Obama e Donald Trump é marcada por tensões públicas, especialmente depois que Michelle acusou Trump de colocar em risco a segurança de sua família com sua retórica. Em contraste, Barack Obama compareceu à cerimônia de posse de Trump, demonstrando um compromisso com a tradição política dos Estados Unidos.

Alguns dias antes das eleições americanas de 2024, Michelle deu algumas declarações contra Trump:

Por favor, por favor, não entreguem nossos destinos a pessoas como Trump, que não sabem nada sobre nós, que demonstraram profundo desprezo por nós.

Michelle Obama foi aberta sobre os desafios que enfrentou no casamento devido às ambições políticas de Barack Obama e seu tempo na presidência. Em seu livro "Becoming", ela descreve como esses anos trouxeram solidão e exaustão para o casal.