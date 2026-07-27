5 livros da Flip 2026 que merecem a sua atenção

A 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) chegou ao fim neste domingo, 26. Durante cinco dias de programação no Centro Histórico de Paraty, com mais de mil atividades espalhadas pela cidade, o evento reuniu cerca de 40 mil pessoas e promoveu debates sobre questões contemporâneas, deslocamentos, identidades e os limites entre ficção e realidade.

Entre lançamentos e debates com autores já consolidados, a Casual EXAME entrevistou Paula Jacob, crítica, pesquisadora e professora de literatura e cinema, para elencar cinco livros para ficar de olho a partir dos debates da feira neste ano. Confira:

Alba, de Orides Fontela

A edição da obra da poeta Orides Fontela, homenageada pela Flip neste ano, ganha relevância pelo olhar focado no cotidiano e pela construção precisa da linguagem. A escritora figurou entre os nomes mais vendidos da livraria oficial do evento.

"No fim das contas, qualquer livro da Orides dessa edição da Hedra é importante ler. Alba é vencedor do Prêmio Jabuti e traz maturidade para a escrita da autora. É um livro muito bonito. Ela tem esse olhar para os gestos cotidianos que me interessa bastante. A forma como ela brinca com as palavras, como dá espaço para o leitor preencher as lacunas de uma poesia concreta, de coisas visíveis e visualizáveis de maneira rápida, ao mesmo tempo que, atrás dessas palavras, tem outras coisas acontecendo. É uma porta de entrada para a obra dela", explica Jacob.

Hedra Editora | R$ 58,40

Os Imortais, de Paulliny Tort

O novo romance da autora brasileira Paulliny Tort, finalista do Prêmio Jabuti com Erva Brava, figurou no topo da lista de livros mais vendidos da Flip. A narrativa foca na pré-história e acompanha um grupo de neandertais.

"Em Os Imortais, Paulliny faz um exercício literário interessante, que é imaginar e fabular mundos aos quais não tivemos acesso. Isso faz com que a gente exerça uma espécie de imaginação, um deslocamento temporal, visual e de texturas. A literatura dela permite que a gente entre nesse contexto pré-histórico sem muitas amarras; ela tira as nossas verdades para a gente entrar nesse texto", explica Jacob. "É um livro que exige um pouco mais do leitor, uma espécie de desprendimento, de imaginação e uma atenção muito forte à leitura."

Fósforo Editora | R$ 84,90 (físico) ou R$ 59.40 (e-book)

Os Enigmas Singulares, de José Tolentino

O poeta e cardeal português José Tolentino Mendonça participou do Programa Principal da feira em mesa sobre a poesia e o silêncio. O volume reúne quase 200 poemas extraídos de 13 livros publicados ao longo de sua trajetória.

O autor começou a carreira de poeta ao mesmo tempo em que se tornou padre. Foi nomeado cardeal desde 2019 pelo Papa Francisco e tem vários estudos em ciências bíblicas, religiosas, entre outros. Também foi responsável pela Biblioteca Apostólica lá no Vaticano.

"Existe essa relação muito próxima da religião com a literatura, não só nos escritos dele e nos poemas, mas nessa vida poética, nessa vida literária", explica Paula. "E o que me encanta no texto dele é que a questão da religião não é um tema; ele não está querendo investigar o catolicismo nos poemas, nada disso. Mas consegue encontrar um jeito de revelar esse mistério humano, essa gentileza da vida, das coisas boas e ruins. A poesia dele é linda, sensível, delicada e muito emocionante também, inspiradora. Esse volume especificamente é ótimo dar de presente, introduzir a esse universo que ele cria poeticamente".

Fósforo Editora | R$ 99,90 (físico) ou R$ 69,90 (e-book)

O Boxeador Polonês, de Eduardo Halfon

O autor guatemalteco Eduardo Halfon integrou as discussões do evento sobre memória, deslocamento e limites da ficção na Flip. O livro parte da história do avô do escritor, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, para tratar de encontros e laços familiares.

"Halfon parte das histórias de família para tratar dessas histórias que vão se embrenhando ao longo do próprio desenrolar da vida. De como os encontros salvam as pessoas e como essas relações, ao longo de um período maior, podem se desenrolar em outras coisas", comenta a especialista. "Por mais que o autor parta de um lugar muito pessoal, o que também é interessante nesse livro é que ele se recusa a usar o termo 'autoficção' na literatura dele, porque acha que isso reduz o que ele faz. Acho isso super interessante. Como ele lida com a própria vida e o que aconteceu com a família dele, e a partir disso cria uma ficção. "

Autêntica Contemporânea | R$ 69,80 (físico) ou R$ 48,90 (e-book)

A Fraude, de Zadie Smith

A autora britânica Zadie Smith, que vem de uma carreira ascendente, participou do Programa Principal no encerramento da programação da Flip do sábado. O livro A Fraude marca a estreia da escritora no gênero do romance histórico, em um enredo sobre verdades, versões e sistemas de poder.

"Esse é um livro fantástico para refletir sobre o que é verdade e o que é ficção, a partir de um romance histórico. É como se fosse uma grande metalinguagem, inclusive. Foca em um personagem que quer escrever um livro sobre um acontecimento histórico, mas ele começa a usar informações que não necessariamente são verídicas. Smith começa a tensionar essa questão de quem tem a verdade, que sistema que permite qual verdade ser contada", explica a especialista.

"A Zadie é uma autora que constrói personagens muito bem. Então, tem personagens muito complexos, dúbios, personagens que parecem personagens bons, mas, na verdade, são ruins em vários lugares e vice-versa. As nuances da complexidade humana estão muito presentes na construção dos personagens dela, e nesse livro, isso fica bem claro."

Companhia das Letras | R$ 129,90 (físico) ou R$ 44,90 (e-book)