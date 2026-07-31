Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Agentes da Polícia Federal trocam tiros com suspeitos de tráfico no Aeroporto de Guarulhos

A PF trata o caso como uma tentativa de invasão ao complexo, ocorrida após os suspeitos tentarem ultrapassar a cerca transportando drogas

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 31 de julho de 2026 às 17h35.

Última atualização em 31 de julho de 2026 às 17h37.

Agentes da Polícia Federal e suspeitos de tráfico de drogas trocaram tiros nesta sexta-feira, 31, na área externa do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Segundo informações do jornal O Globo, a PF trata o caso como uma tentativa de invasão ao complexo, ocorrida após os suspeitos tentarem ultrapassar a cerca transportando entorpecentes.

A EXAME entrou em contato com o Aeroporto de Guarulhos, que respondeu que as informações deveriam ser solicitadas à Polícia Federal. Até o momento da publicação desta matéria, não houve retorno da PF.

(Em atualização)

Acompanhe tudo sobre:Aeroporto de Guarulhos

Mais de Brasil

Presidente eleito do STJ defende divulgação de pagamentos a magistrados por palestras

Real Time Big Data: Arraes tem 28% e Costa, 21%, em corrida ao Senado em Pernambuco

Conselho Nacional de Defesa Civil nunca saiu do papel após reforma de 2023

PP mantém neutralidade e barra Tereza Cristina como vice de Flávio Bolsonaro

Mais na Exame

Carreira

Quanto vale sua empresa? O erro mais comum de donos ao calcular isso sozinhos

Mercados

Dólar fecha a R$ 5,07 e recua quase 2% em julho após dois meses de alta

Ciência

A moda do 'alto teor de proteína' funciona para todos? Entenda os debates na ciência

Mundo

Maior influência dos EUA na América Latina é 'uma conquista extraordinária', diz Rubio