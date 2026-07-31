Agentes da Polícia Federal trocam tiros com suspeitos de tráfico no Aeroporto de Guarulhos

Repórter
Publicado em 31 de julho de 2026 às 17h35.
Última atualização em 31 de julho de 2026 às 17h37.
Agentes da Polícia Federal e suspeitos de tráfico de drogas trocaram tiros nesta sexta-feira, 31, na área externa do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
Segundo informações do jornal O Globo, a PF trata o caso como uma tentativa de invasão ao complexo, ocorrida após os suspeitos tentarem ultrapassar a cerca transportando entorpecentes.
A EXAME entrou em contato com o Aeroporto de Guarulhos, que respondeu que as informações deveriam ser solicitadas à Polícia Federal. Até o momento da publicação desta matéria, não houve retorno da PF.
(Em atualização)