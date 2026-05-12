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Terraço lendário da última apresentação dos Beatles será aberto ao público

Projeto ocupará sete andares do prédio em Savile Row, palco da despedida pública dos Beatles em 1969

Beatles: prédio em Londres abrirá ao público em 2027 (Mirrorpix/elevision House, Kingsway/Getty Images)

Beatles: prédio em Londres abrirá ao público em 2027 (Mirrorpix/elevision House, Kingsway/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 12 de maio de 2026 às 14h19.

A antiga sede da Apple Corps, empresa criada pelos Beatles, será transformada em uma nova atração turística em Londres. O prédio número 3 da Savile Row, em Mayfair, ficou conhecido por receber a última apresentação pública da banda, realizada no terraço do edifício em 1969.

O espaço será aberto ao público em 2027 e ocupará sete andares. Segundo a Apple Corps, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, o projeto terá exposições permanentes e temporárias, além de itens históricos ligados à trajetória do grupo britânico.

O terraço do último show dos Beatles

A principal atração será o acesso ao terraço onde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr fizeram o último show da banda. A apresentação improvisada aconteceu em janeiro de 1969 e foi registrada no documentário “Let It Be”. O show reuniu músicas como “Get Back”, “Don’t Let Me Down” e “Dig a Pony”.

Segundo Tom Greene, diretor-executivo da Apple Corps, parte da estrutura original do terraço foi preservada, incluindo os corrimãos usados durante a apresentação.

Paul McCartney afirmou que o prédio guarda “muitas memórias especiais”, enquanto Ringo Starr descreveu a visita ao local como “voltar para casa”.

Estúdio de 'Let It Be' será recriado

Além do terraço, a nova atração contará com uma recriação do estúdio utilizado nas gravações do álbum “Let It Be”. O espaço também terá arquivos históricos da Apple Corps, loja oficial e exposições sobre diferentes períodos da carreira dos Beatles.

A Apple Corps foi criada pela banda no fim da década de 1960 para administrar projetos ligados à música, cinema e outros negócios. Após a separação do grupo, em 1970, a empresa passou a atuar na preservação do legado dos Beatles.

Beatles seguem em alta décadas após separação

O anúncio acontece em meio a uma nova fase de projetos ligados aos Beatles. Em 2021, a Disney lançou o documentário “Get Back”, dirigido por Peter Jackson, com imagens restauradas das gravações de “Let It Be”.

Dois anos depois, a banda lançou a música “Now and Then”, produzida com apoio de tecnologia de inteligência artificial a partir de gravações de John Lennon e George Harrison.

Em 2028, está previsto o lançamento de quatro filmes dirigidos por Sam Mendes, cada um focado em um integrante dos Beatles.

Acompanhe tudo sobre:The BeatlesLondres

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