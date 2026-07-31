5 álbuns para conhecer a obra de Glen Hansard, um dos grandes nomes do folk contemporâneo

Glen Hansard nunca foi um artista de multidões ou de singles nas paradas musicais. Ainda assim, as inúmeras homenagens ao cantor irlandês, que faleceu nesta semana em um trágico acidente de moto, destacam a influência e o respeito que o artista sempre teve na indústria musical.

De Bruce Springsteen a Ed Sheeran, nomes de diferentes gerações lamentaram a perda de Hansard, que se apresentaria no Brasil em novembro. Até Barack Obama usou sua tradicional playlist de verão para homenagear o músico.

"Aqui estão algumas das músicas que tenho ouvido neste verão. Começa com uma canção que Michelle e eu adoramos, de Glen Hansard, um grande músico que faleceu tragicamente esta semana. Nossos sentimentos estão com sua família", escreveu o ex-presidente americano no X. A música em questão é "Song of Good Hope".

Com mais de três décadas de carreira, Hansard construiu uma obra marcada pela mistura de folk, rock alternativo e música de raiz — e por uma habilidade ímpar de transformar experiências íntimas em histórias compartilhadas.

O cantor ficou conhecido por "Falling Slowly", canção que escreveu e interpretou ao lado de Markéta Irglová no filme Once (2007), e que venceu o Oscar de Melhor Canção Original em 2008. O prêmio, no entanto, foi apenas um capítulo de uma trajetória iniciada nos anos 1990, à frente da banda irlandesa The Frames, e ampliada com o projeto The Swell Season e seus trabalhos solo.

Nesta semana, CASUAL EXAME lista cinco discos para entender o legado de Glen Hansard.

For the Birds (The Frames, 2001)

Antes de ser conhecido mundialmente por Once, Glen Hansard já era uma figura importante da música irlandesa como vocalista e guitarrista do The Frames. Quarto álbum da banda, For the Birds mistura rock alternativo, folk e letras carregadas de emoção. É um disco essencial para entender a base sonora que acompanharia Hansard por toda a carreira.

The Swell Season (The Swell Season, 2006)

O álbum "pré-Oscar" nasceu da parceria entre Hansard e Markéta Irglová. Com arranjos simples e foco nas vozes e nos instrumentos acústicos, o disco mostra a química que se tornaria o centro do filme e da canção “Falling Slowly”. É também um retrato do tipo de intimidade musical que Hansard buscava construir.

Rhythm and Repose (2012)

Primeiro álbum solo do cantor, Rhythm and Repose representa uma nova fase artística depois do reconhecimento internacional. Gravado em Nova York, o disco explora temas como mudanças, deslocamento e recomeços, mantendo a característica mais marcante do músico: transformar experiências individuais em histórias capazes de alcançar diferentes públicos.

Didn't He Ramble (2015)

Considerado um dos trabalhos mais fortes de sua carreira solo, Didn't He Ramble reforça a habilidade de Hansard como contador de histórias. O álbum combina folk, soul e arranjos mais amplos sem perder a sensação de proximidade que sempre marcou suas apresentações ao vivo.

This Wild Willing (2019)

Em um dos momentos mais experimentais de sua trajetória, Hansard expandiu sua linguagem musical em This Wild Willing. O disco mantém a vulnerabilidade característica do artista, mas adiciona novas texturas e mostra um músico ainda disposto a explorar caminhos diferentes depois de décadas de carreira.