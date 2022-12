O melhor do Artists' Valley: 8 quadrinistas para conhecer na CCXP

A Comic Con Experience no Brasil trouxe uma edição bem mais diversa neste ano no Artists' Valley — que abriga os quadrinistas e ilustradores. O espaço até mudou de nome para celebrar a diversidade (de "alley", que significa beco em inglês, para "vale").

São quase 500 artistas no espaço que é considerado o coração da CCXP, não só pela importância, mas também pelo caráter de reencontro de amizades e contato com os fãs.

De bottons e figurinhas que variam entre R$ 2 e R$ 8, o Artists' Valley é o espaço mais acessível para a compra de produtos exclusivos. Os artistas também levaram quadrinhos, pôsteres, cadernos, ecobags e mais, a grande parte por um preço amigável ao consumidor.

A EXAME POP separou oito quadrinistas que estarão presentes nos quatro dias do evento para conhecer e conseguir um autógrafo. Confira:

Gabriel Picolo

Gabriel Picolo é um artista brasileiro conhecido mundialmente principalmente pelas séries "Icarus and the Sun" (um comic inspirada no mito de Icaro) e os Jovens Titãs casuais.

Ela está na mesa G23-24 do Artists' Valley.

Ilustralu

Luiza de Souza nasceu em Currais Novos (RN), em 1992. Estudou publicidade na UFRN e está na internet como @ilustralu. Ela é autora de Arlindo, vencedor de alguns dos maiores prêmios de quadrinhos brasileiros.

Ela está na mesa G01-02 do Artists' Valley.

Paulo Moreira

Nascido e criado em João Pessoa PB, Paulo Moreira desenha desde que se entende por gente e a partir de 2016 começou a postar seus quadrinhos na internet.

Ela está na mesa C21-22 do Artists' Valley.

Helô D'Angelo

Helô D’Angelo é ilustradora e quadrinista, autora dos livros “Dora e a gata” (2019), "Pequeno manual de defesa pessoal" (2022), "Nos olhos de quem vê" (2022) e “Isolamento” (2020) - este último, finalista do troféu HQMix e do CCXP Awards, em 2021

Ela está na mesa B38 do Artists' Valley.

Monge Han

Monge Han é um artista Amarelo-Brasileiro, descendente de coreanos. Em suas obras aborda temas autobiográficos ligados á sua identidade racializada, além de questões existênciais, humor e webcomics ficionais (como Mondolís).

Ela está na mesa B42 do Artists' Valley.

Cecília Marins

Cecilia Marins é quadrinista, ilustradora e jornalista. É autora da reportagem em HQ Parque das Luzes, que conta histórias de mulheres em situação de prostituição no parque mais antigo de São Paulo.

Ela está na mesa B37 do Artists' Valley.

Leandro Assis e Triscila Oliveira

Autores do famoso quadrinho "Confinada" e "Os Santos", Leandro e Triscila vêm a CCXP para mostrar o outro lado do preconceito, focado na vida das empregadas dométicas - em especial as mulheres negras, vítimas de vários episódios de racismo.

Eles estão na mesa B32-33 do Artists' Valley.

Mandie Gil

Mandie é de Belém do Pará, é artista visual, professora e produtora de conteúdo, formada em Engenharia Civil e mestranda de Educação Matemática. Seus trabalhos envolvem ilustração, animação 2d, quadrinhos, muralismo e técnicas como aquarela e pastel oleoso.

Ela está na mesa E05 do Artists' Valley.

BÔNUS

Além dos artistas, algumas editoras também estão presentes no evento. Salvo as tradicionais, que vêm todo ano, a CCXP conta nesta edição com a Banda do Minhoca — editora responsável pelas publicações de grandes humoristas brasileiros, criada por Patrick Maia, com apoio de Nando Viana.

Na mesa da Banda do Minhoca, é possível comprar coleção de cards autografáveis, dos heróis da comédia nacional, posters heróis da comédia gringa e muito mais.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Veja os artistas que já foram anunciados, divididos por estúdio:

Paris Filmes: Keanu Reeves (ator em "John Wick 4").

Keanu Reeves (ator em "John Wick 4"). Netflix: Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem"), Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Disney +: Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm).

Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm). HBO Max: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023. Prime Vídeo: Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy").

Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy"). Paramount Pictures: os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”.

os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”. Paramount+: Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf").

Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf"). Convidados da CCXP: John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Katherine ‘Kat’ McNamara (atriz e "Shadowhunters" e "Arrow"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor).

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

