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Veja horários e onde assistir às duplas brasileiras em Roland Garros nesta quarta

Rafael Matos, Orlando Luz, Luísa Stefani e Fernando Romboli estreiam nas duplas em Paris nesta quarta-feira, 27

Brasileira Luísa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski: tenistas estreiam nesta quarta-feira, 27 (Instagram/Reprodução/@slyce.apparele/@luisastefani)

Brasileira Luísa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski: tenistas estreiam nesta quarta-feira, 27 (Instagram/Reprodução/@slyce.apparele/@luisastefani)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 27 de maio de 2026 às 04h01.

O Brasil terá quatro representantes em ação nas chaves de duplas de Roland Garros nesta quarta-feira, 27, em Paris. As partidas marcam novas estreias brasileiras no segundo Grand Slam da temporada.

Os jogos terão transmissão do Disney+ Premium no Brasil.

Matos e Luz estreiam como cabeças de chave

Rafael Matos e Orlando Luz estreiam nesta edição do torneio como cabeças de chave número 16. A dupla brasileira ocupa o 10º lugar na corrida para o ATP Finals.

Eles enfrentam o sueco Andre Göransson e o americano Evan King na Quadra 13, em partida programada para começar às 6h (horário de Brasília).

Luísa Stefani estreia entre as favoritas

Nas duplas femininas, Luísa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski entram como cabeças de chave número 4.

As duas enfrentam a britânica Maia Lumsden e a holandesa Isabelle Haverlag na Quadra 3, a partir das 6h (de Brasília).

Fernando Romboli na Quadra 10

Fernando Romboli atua novamente ao lado do australiano John-Patrick Smith diante do equatoriano Diego Hidalgo e do americano Patrik Trhac.

O confronto será disputado na Quadra 10, também às 6h (de Brasília).

Estreias na quinta-feira

Marcelo Melo estreia nas duplas masculinas na quinta-feira, 28. Campeão de Roland Garros em 2015, o mineiro joga ao lado do argentino Andres Molteni contra o britânico Neal Skupski e o americano Christian Harrison, cabeças de chave número 4.

No feminino, Ingrid Martins também entra em quadra na quinta-feira. A brasileira atua ao lado da argentina Solana Sierra diante da britânica Harriet Dart e da russa Alexandra Panova.

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