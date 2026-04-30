'O Diabo Veste Prada 2' supera o original em aprovação da crítica

A aguardada sequência "O Diabo Veste Prada 2" chegou aos cinemas com recepção positiva e já supera o desempenho do original em agregadores de críticas.

Com mais de 100 avaliações contabilizadas, o filme registra 79% de aprovação no Rotten Tomatoes, acima dos 75% alcançados pelo longa de 2006.

No IMDb, a produção também aparece à frente, com nota 7,1, ligeiramente superior aos 7,0 do primeiro título.

Comparação com o original

Apesar da vantagem inicial, os números ainda são preliminares. O primeiro filme acumulou cerca de 250 mil avaliações ao longo de duas décadas, o que tende a tornar a comparação mais estável no longo prazo.

Ainda assim, o desempenho inicial indica uma recepção consistente para a sequência, que retoma a história em um cenário atualizado do mundo da moda e da mídia.

Entre os elogios da crítica, um dos pontos mais citados é o desenvolvimento da personagem Miranda Priestly, vivida por Meryl Streep, que ganha novas camadas na continuação.

A relação com Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, também volta a ser destaque. A dinâmica entre as duas personagens é apontada como um dos pilares do sucesso do filme, mantendo o equilíbrio entre humor e tensão.

Expectativa para bilheteria

Além da recepção crítica, a sequência também chega cercada de expectativas comerciais. A projeção é de uma estreia entre US$ 75 milhões e US$ 85 milhões nos Estados Unidos, número bem acima dos US$ 27 milhões registrados pelo primeiro filme em seu lançamento.

Lançado em 2006, o original arrecadou US$ 326 milhões mundialmente — cerca de US$ 538 milhões (ajustados pela inflação).

A expectativa do mercado é que a nova produção consiga superar esses números ao longo de sua exibição.