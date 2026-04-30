Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'O Diabo Veste Prada 2' supera o original em aprovação da crítica

Sequência estreia com 79% no Rotten Tomatoes e 7,1 no IMDb, acima do primeiro filme, e reforça expectativa de bom desempenho na bilheteria

'O Diabo Veste Prada 2': Miranda (Meryl Streep) e Andy (Anne Hathaway) retornam na continuação do filme (Disney+/Divulgação)

'O Diabo Veste Prada 2': Miranda (Meryl Streep) e Andy (Anne Hathaway) retornam na continuação do filme (Disney+/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 30 de abril de 2026 às 18h47.

A aguardada sequência "O Diabo Veste Prada 2" chegou aos cinemas com recepção positiva e já supera o desempenho do original em agregadores de críticas.

Com mais de 100 avaliações contabilizadas, o filme registra 79% de aprovação no Rotten Tomatoes, acima dos 75% alcançados pelo longa de 2006.

No IMDb, a produção também aparece à frente, com nota 7,1, ligeiramente superior aos 7,0 do primeiro título.

Comparação com o original

Apesar da vantagem inicial, os números ainda são preliminares. O primeiro filme acumulou cerca de 250 mil avaliações ao longo de duas décadas, o que tende a tornar a comparação mais estável no longo prazo.

Ainda assim, o desempenho inicial indica uma recepção consistente para a sequência, que retoma a história em um cenário atualizado do mundo da moda e da mídia.

Entre os elogios da crítica, um dos pontos mais citados é o desenvolvimento da personagem Miranda Priestly, vivida por Meryl Streep, que ganha novas camadas na continuação.

A relação com Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, também volta a ser destaque. A dinâmica entre as duas personagens é apontada como um dos pilares do sucesso do filme, mantendo o equilíbrio entre humor e tensão.

Expectativa para bilheteria

Além da recepção crítica, a sequência também chega cercada de expectativas comerciais. A projeção é de uma estreia entre US$ 75 milhões e US$ 85 milhões nos Estados Unidos, número bem acima dos US$ 27 milhões registrados pelo primeiro filme em seu lançamento.

Lançado em 2006, o original arrecadou US$ 326 milhões mundialmente — cerca de US$ 538 milhões (ajustados pela inflação).

A expectativa do mercado é que a nova produção consiga superar esses números ao longo de sua exibição.

Acompanhe tudo sobre:FilmesModa

Mais de Pop

Novo filme do Homem-Aranha: veja como vai ser o começo da trama

Ator de ‘The Pitt’ muda categoria no Emmy após vitória no ano passado

Meryl Streep rejeitou ‘O Diabo Veste Prada’ e fez estúdio pagar mais

A linda homenagem de Matt Damon e Ben Affleck a Robin Williams

Mais na Exame

Pop

Novo filme do Homem-Aranha: veja como vai ser o começo da trama

Negócios

Brasileira compra operação de multinacional e amplia presença na América Latina

Marketing

'Mãe e filho': Ana Paula Renault e Juliano Floss estrelam nova campanha da TIM

Esporte

Quais jogadores brasileiros estão no álbum da Copa do Mundo 2026?