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Quando estreia 'O Diabo Veste Prada 2' no Brasil?

Sequência promete revisitar o universo da revista Runway em uma nova fase da moda

'O Diabo Veste Prada 2': longa é um dos lançamentos mais aguardados de 2026 (Reprodução/20th Century Studios)

'O Diabo Veste Prada 2': longa é um dos lançamentos mais aguardados de 2026 (Reprodução/20th Century Studios)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 23 de abril de 2026 às 12h16.

A espera dos fãs de Miranda Priestly está perto do fim. “O Diabo Veste Prada 2” estreia nos cinemas brasileiros em 30 de abril de 2026, mas algumas redes disponibilizaram sessões antecipadas no dia 29. Nos Estados Unidos, o lançamento está marcado para 1º de maio.

Quase duas décadas após o sucesso do primeiro filme, a sequência traz de volta nomes centrais do elenco original. Estão confirmados Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton e Stanley Tucci como Nigel.

Como será a história de 'O Diabo Veste Prada 2'?

Vinte anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, a sequência mostra Andy Sachs de volta ao universo da revista Runway, agora em meio a uma fase turbulenta mesmo sob a liderança firme e temida de Miranda Priestly.

Para tentar recolocar a publicação no topo, elas terão de procurar Emily Charlton, ex-braço direito de Miranda, hoje no comando de uma poderosa grife de luxo e dona da influência que pode salvar a Runway do declínio.

Elenco é reforçado com novos nomes

Além do retorno das estrelas do filme original, a continuação também aposta em reforços de peso. Entre os novos integrantes estão o vencedor do Oscar Kenneth Branagh (“Hamlet”) e o vencedor do Emmy Justin Theroux (“Fallout”).

O longa ainda reúne Lucy Liu (“Kill Bill”), B.J. Novak (“The Office”) e Simone Ashley (“Bridgerton”), ampliando o time de nomes conhecidos de Hollywood.

Completam o elenco Tracie Thoms (“9-1-1”), Tibor Feldman (“Encantada”), Patrick Brammall (“Evil: Contatos Sobrenaturais”), Caleb Hearon (“Jurassic World: Domínio”) e Helen J. Shen (“The Broadway Show with Tamsen Fadal”).

Continuação é uma obra nova

O longa original foi baseado no livro de mesmo nome escrito por Lauren Weisberger. Anos depois, a autora lançou a sequência literária "A Vingança Veste Prada".

Apesar disso, "O Diabo Veste Prada 2" não segue a trama do segundo livro. O novo filme aposta em uma história inédita criada especialmente para os cinemas.

Atriz foi cortada do filme

Sydney Sweeney, conhecida por seus papéis em "Euphoria" e "A Empregada", faria uma aparição em "O Diabo Veste Prada 2". A atriz já havia sido fotografada no set de filmagens do longa no ano passado e estava lá para gravar uma cena de três minutos em que ela interpretava a si mesma, de acordo com a Entertainment Weekly.

No entanto, a cena foi totalmente cortada do projeto final como uma "decisão criativa". De acordo com o veículo norte-americano, a sequência "não funcionava bem estruturalmente" e precisou ser retirada.

Segundo a matéria da EW, há um ponto da trama de "O Diabo Veste Prada 2" em que Andy Sachs se reúne com seus ex-colegas da revista Runway, Miranda Priestly e Nigel Kipling para salvar a publicação de moda da falência.

Durante essa missão, eles contam com a ajuda de Emily Charlton, ex-assistente da Runway, que agora trabalha como chefe da operação da Dior nos Estados Unidos.

É nesse ponto em que Sydney Sweeney apareceria, de acordo com a EW. Quando o trio de protagonistas busca Emily, ela aparece trabalhando, vestindo uma cliente famosa no escritório da Dior. A cliente seria Sweeney.

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