Quando estreia 'O Diabo Veste Prada 2' no Brasil?

A espera dos fãs de Miranda Priestly está perto do fim. “O Diabo Veste Prada 2” estreia nos cinemas brasileiros em 30 de abril de 2026, mas algumas redes disponibilizaram sessões antecipadas no dia 29. Nos Estados Unidos, o lançamento está marcado para 1º de maio.

Quase duas décadas após o sucesso do primeiro filme, a sequência traz de volta nomes centrais do elenco original. Estão confirmados Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton e Stanley Tucci como Nigel.

Como será a história de 'O Diabo Veste Prada 2'?

Vinte anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, a sequência mostra Andy Sachs de volta ao universo da revista Runway, agora em meio a uma fase turbulenta mesmo sob a liderança firme e temida de Miranda Priestly.

Para tentar recolocar a publicação no topo, elas terão de procurar Emily Charlton, ex-braço direito de Miranda, hoje no comando de uma poderosa grife de luxo e dona da influência que pode salvar a Runway do declínio.

Elenco é reforçado com novos nomes

Além do retorno das estrelas do filme original, a continuação também aposta em reforços de peso. Entre os novos integrantes estão o vencedor do Oscar Kenneth Branagh (“Hamlet”) e o vencedor do Emmy Justin Theroux (“Fallout”).

O longa ainda reúne Lucy Liu (“Kill Bill”), B.J. Novak (“The Office”) e Simone Ashley (“Bridgerton”), ampliando o time de nomes conhecidos de Hollywood.

Completam o elenco Tracie Thoms (“9-1-1”), Tibor Feldman (“Encantada”), Patrick Brammall (“Evil: Contatos Sobrenaturais”), Caleb Hearon (“Jurassic World: Domínio”) e Helen J. Shen (“The Broadway Show with Tamsen Fadal”).

Continuação é uma obra nova