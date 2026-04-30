Jaafar Jackson canta em 'Michael'? Veja como filme recriou voz de Michael Jackson

A cinebiografia “Michael”, sobre Michael Jackson, estreou em primeiro lugar na bilheteria brasileira e já foi assistida por mais de 1,6 milhão de pessoas no país.

O filme, protagonizado por Jaafar Jackson (sobrinho do cantor) em sua estreia no cinema, também liderou globalmente e arrecadou US$ 217 milhões no mundo no primeiro fim de semana, estabelecendo o maior lançamento da história para uma cinebiografia. Na infância, o artista é interpretado por Juliano Valdi.

Dirigido por Antoine Fuqua ("Dia de Treinamento"), o longa acompanha a trajetória do artista desde o Jackson 5 até o auge da carreira solo, com elenco que inclui Colman Domingo e Nia Long como os pais do cantor.

Mas uma das principais dúvidas de quem já assistiu e se impressionou com as recriações dos números musicais é se Jaafar realmente canta no filme. A resposta é sim — mas não sozinho.

Jaafar Jackson canta em 'Michael'?

Sim, Jaafar Jackson canta no filme, mas as cenas musicais trazem uma combinação entre a voz dele e gravações originais de Michael Jackson.

Em entrevista ao programa TODAY With Jenna & Sheinelle, Jaafar explicou como funcionou o processo. “Quando eu estava fazendo todas as performances, eu estava realmente cantando ao vivo no microfone por cima da faixa do Michael. Então é uma mistura da minha voz com a do Michael.”

Ele também confirmou que há momentos em que apenas sua voz aparece. “Sou eu cantando nas partes a capela, o que foi muito divertido de fazer", disse o sobrinho do cantor.

Jackson 5: Judah Edwards interpreta o jovem Tito; Jaylen Hunter, o jovem Marlon; Juliano Krue Valdi, o jovem Michael; Nathaniel McIntyre, o jovem Jackie; e Jayden Harville, o jovem Jermaine (Lionsgate/Divulgação)

Como a voz de Michael Jackson foi construída no filme?

O trabalho de som do filme envolveu uma mistura cuidadosa entre os vocais dos atores e os registros originais do artista.

O supervisor musical John Warhurst — vencedor do Oscar de Melhor Edição de Som por "Bohemian Rhapsody"— explicou que a equipe chegou a considerar usar apenas as vozes dos atores, mas optou por manter Michael presente nas músicas.

“Tivemos muitas conversas sobre se poderíamos ter Jaafar e Juliano gravando essas músicas em estúdio, e a resposta era sim. Mas isso se tornou mais uma questão filosófica: quando as pessoas forem ver o filme, elas querem o Michael de verdade fazendo parte disso ou querem que seja 100% Jaafar e Juliano?”

Ele mesmo responde: “Acreditamos que as pessoas querem que o Michael faça parte do filme.”

Quando a voz de Jaafar aparece sozinha?

De acordo com a Variety, os atores aparecem cantando sem interferência das gravações originais em momentos específicos, principalmente quando não existe um registro original equivalente.

É o caso de trechos improvisados em estúdio ou primeiras versões de músicas. Nessas cenas, a voz de Jaafar ou de Juliano Valdi é usada integralmente.

Já quando há gravações clássicas disponíveis, a voz de Michael ganha mais destaque, mantendo a fidelidade sonora com a memória dos fãs.

Warhurst afirma que as performances dos atores sempre foram a base das cenas, com a voz original sendo adicionada depois. “São as performances deles, com o Michael por cima", disse à Variety.

Jaafar Jackson: sobrinho do cantor interpreta Michael Jackson no filme (Lionsgate /Divulgação)

A produção optou por gravações ao vivo no set para evitar problemas de sincronia e perda de intensidade nas atuações. Segundo Warhurst, o uso de playback poderia comprometer a naturalidade. “Não há ninguém no mundo que conseguiria fazer isso tão perfeitamente que você não notaria alguma diferença na tela grande.”

Ele também destacou que não houve uso de inteligência artificial no processo. “Sou muito purista em áudio. Essas ferramentas de IA são incríveis, mas às vezes podem soar artificiais.”

Sobre o que é o filme 'Michael'?

Dirigido por Antoine Fuqua, o longa acompanha a trajetória de Michael Jackson desde o Jackson 5 até o auge da carreira solo.

Com orçamento próximo de US$ 200 milhões, a produção já arrecadou mais de US$ 217 milhões no mundo e é considerada um dos maiores sucessos recentes do cinema, apesar das críticas negativas.