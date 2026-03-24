'Super Mario Galaxy: O Filme' estreia em abril nos cinemas; veja detalhes

“Super Mario Galaxy: O Filme” estreia nos cinemas brasileiros em 1º de abril de 2026. A animação é baseada no jogo lançado em 2007 e marca o retorno do personagem em uma nova aventura ambientada no espaço.

A produção é resultado de uma parceria entre Nintendo, Illumination e Universal Pictures, e acompanha Mario em uma jornada por diferentes galáxias em busca de Estrelas de Poder.

Qual é a história de 'Super Mario Galaxy: O Filme'?

O filme adapta elementos do jogo “Super Mario Galaxy”, lançado originalmente para Nintendo Wii. Na trama, Mario parte em uma missão intergaláctica para resgatar a Princesa Peach.

A história se passa no espaço, com o personagem viajando entre diferentes planetas e enfrentando inimigos enquanto tenta avançar em sua jornada.

Elenco

O filme reúne um elenco de dubladores (vozes originais) já conhecidos na franquia e novos nomes:

Chris Pratt como Mario

Anya Taylor-Joy como Princesa Peach

Jack Black como Bowser

Brie Larson como Rosalina

Benny Safdie como Bowser Jr.

As vozes originais seguem o padrão das produções anteriores da franquia, com atores de Hollywood interpretando os personagens na versão em inglês. A versão dublada em português ainda não teve o elenco completo divulgado.

Classificação indicativa de 'Super Mario Galaxy: O Filme'

No Brasil, “Super Mario Galaxy: O Filme” recebeu classificação indicativa para maiores de 6 anos. A decisão foi definida pelo Ministério da Justiça com base na presença de violência considerada fantasiosa.

A classificação difere da expectativa dos estúdios, que buscavam a indicação “Livre”. Ainda assim, é esperado que a mudança não impacte de forma significativa a exibição do filme nos cinemas.