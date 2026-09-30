Netflix: veja os filmes e séries que dominam o top 10 da semana no Brasil

Top 10 Netflix: ranking semanal reúne lançamentos, produções conhecidas e títulos que seguem conquistando espaço entre os assinantes brasileiros (Divulgação/Netflix)
Freelancer
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 12h32.
Você sabe o que todo mundo está assistindo? O ranking semanal da Netflix Brasil reúne os filmes e séries que mais atraíram espectadores brasileiros na última semana, entre os dias 21 e 27 de setembro.
O longa de aventura "Um Filme Minecraft" liderou a lista de filmes, seguido por "Rebelião" e "Unabomber". Entre as séries, o drama turco "Conheço Você" lidera o ranking.
"Um Filme Minecraft" lidera o ranking de filmes mais vistos da Netflix no Brasil. A aventura de fantasia é inspirada no universo do jogo de construção da Mojang e acompanha um grupo de personagens transportados para um mundo cúbico, onde precisam enfrentar criaturas e superar desafios para voltar para casa. O elenco conta com Jason Momoa, Jack Black e Danielle Brooks.
"Rebelião" ocupa a segunda posição no ranking dos filmes. O longa de ação, lançado originalmente em 2015 e que chegou ao catálogo da Netflix neste mês, é estrelado por Matthew Reese, Dolph Lundgren e Danielle Chuchran e acompanha Jack Stone, um homem que planeja um assalto a banco para ser enviado à prisão onde está o criminoso responsável pelo assassinato de sua esposa.
Já "Unabomber" ocupa o terceiro lugar. O suspense policial estreou na última sexta-feira, 25, e retrata a história de Ted Kaczynski, matemático que se tornou alvo de uma das maiores investigações do FBI. O longa acompanha a investigação que levou à captura do criminoso, com Jacob Tremblay, Shailene Woodley e Russell Crowe no elenco.
Entre as séries, "Conheço Você" foi a mais vista da Netflix pelo público brasileiro. O drama turco acompanha Funda, uma mulher que tenta conciliar a maternidade com a carreira artística. Quando consegue contratar uma babá para cuidar do filho, ela acredita que poderá retomar a vida profissional, mas a chegada da nova funcionária, Nazlı, traz segredos que colocam sua família em risco. A produção é estrelada por Elçin Sangu, Melis Sezen e Ozan Dolunay.
Já "Monstro: A História de Lizzie Borden" aparece na segunda posição. A quarta temporada da antologia criminal de Ryan Murphy e Ian Brennan estreou neste mês e retrata o caso de Lizzie Borden, mulher acusada de assassinar o pai e a madrasta com um machado em 1892, nos Estados Unidos. A trama acompanha a jovem em meio a uma família marcada por conflitos e à investigação que transformou o caso em um dos julgamentos mais conhecidos da época. Ella Beatty, Vicky Krieps e Charlie Hunnam integram o elenco.
A segunda temporada de "Meu Nome é Farah" completa o pódio, na terceira posição. O drama, também turco, acompanha Farah, uma médica iraniana que vive em Istambul e enfrenta uma série de dificuldades para proteger o filho, que tem uma condição de saúde rara. Ao testemunhar um assassinato, ela passa a trabalhar para uma organização criminosa e se vê envolvida em uma rede de perigos e segredos. A produção é estrelada por Demet Özdemir e Engin Akyürek.