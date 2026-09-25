Quem é Aileen Wuornos, personagem que conecta 'Monstro' e 'American Horror Story'?

"Monstro: A História de Lizzie Borden" e "American Horror Story" têm um ponto em comum que vai além de terem sido criadas por Ryan Murphy. A conexão entre as produções também passa por Aileen Wuornos, serial killer que aparece nas duas histórias, interpretada por atrizes diferentes.

Na nova temporada de "Monstro", lançada na quinta-feira, 17, Wuornos é vivida por Sarah Paulson. A personagem já havia aparecido em "American Horror Story: Hotel", em 2015, quando foi interpretada por Lily Rabe.

A presença de Wuornos cria uma ponte curiosa entre as duas produções. Em "Monstro", sua história se conecta à de Lizzie Borden, enquanto em "American Horror Story", a personagem surge em uma trama ambientada no Hotel Cortez.

Quem é Aileen Wuornos em 'Monstro'?

Na quarta temporada de "Monstro", Wuornos surge décadas depois dos acontecimentos envolvendo Lizzie Borden. A produção apresenta a assassina como alguém fascinada pela história de Lizzie e interessada em sua trajetória.

A personagem chega a visitar a antiga residência dos Borden, transformada em uma hospedagem. A narrativa estabelece uma espécie de continuidade temática entre as duas mulheres, apesar da enorme distância histórica entre elas.

Wuornos viveu quase um século depois de Lizzie. Entre 1989 e 1990, matou sete homens na Flórida e acabou condenada por seis assassinatos. Foi executada pelo estado da Flórida em 2002.

A relação construída pela série é ficcional. Não existe uma conexão histórica conhecida entre Wuornos e Borden. O vínculo foi criado pelos roteiristas Ryan Murphy e Ian Brennan para explorar temas relacionados à violência cometida por mulheres e às circunstâncias que cercam essas histórias.

Personagem já esteve em 'American Horror Story'

Antes de Sarah Paulson, foi Lily Rabe quem interpretou Wuornos em "American Horror Story: Hotel".

A personagem aparece no episódio "Devil's Night", ambientado no Hotel Cortez. Na trama, Wuornos participa de um encontro com outros assassinos famosos durante a noite de Halloween.

A versão de "American Horror Story" é uma representação ficcional da assassina. A própria Lily Rabe explicou, em entrevista ao ScreenCrush, em 2015, que aquela era a Aileen Wuornos inserida no universo de "American Horror Story", e não uma biografia da criminosa.

Sarah Paulson e a história com 'American Horror Story'

A escolha de Sarah Paulson para interpretar Aileen Wuornos em "Monstro" também ganha outro significado por causa de sua longa relação com "American Horror Story". A atriz é um dos nomes mais recorrentes da antologia de Ryan Murphy e já interpretou 10 personagens diferentes ao longo da série.

Entre seus papéis estão Lana Winters, em "American Horror Story: Asylum", Cordelia Foxx em "Coven", as gêmeas Bette e Dot Tattler em "Freak Show", Sally McKenna e Billie Dean Howard em "Hotel", além de Ally Mayfair-Richards em "Cult" e Tuberculosis Karen em "Double Feature".