Jason Momoa é detonado por famoso roteirista da DC por atuação em 'Supergirl'

Jason Momoa chegou a "Supergirl" cercado de expectativas para interpretar Lobo, personagem que muitos fãs consideravam uma combinação natural com o perfil do ator. Para Grant Morrison, um dos principais roteiristas da história da DC Comics, o resultado ficou muito abaixo do esperado.

Morrison revela frustração com a atuação de Momoa

Em sua newsletter, Morrison afirmou que estava ansioso para ver Momoa no papel, mas classificou o desempenho como uma grande decepção. Segundo ele, a atuação está entre as piores que já viu em um filme.

"Jason Momoa, que eu estava realmente ansioso para ver, foi uma grande decepção como Lobo. Na verdade, foi uma das piores atuações que já vi em um filme", escreveu o roteirista.

A crítica chamou atenção justamente pela expectativa que Morrison tinha em relação ao personagem. O roteirista afirmou que conhece o trabalho de Momoa e considera Lobo um papel que parecia ter sido feito sob medida para o ator.

"É bastante incompreensível, já que sei que Momoa normalmente não é tão ruim e Lobo parece um personagem feito sob medida para ele. Vai entender", finalizou o roteirista.

Grant Morrison também elogiou Milly Alcock

Apesar da avaliação negativa sobre Momoa, Morrison encontrou um destaque positivo no filme. O roteirista elogiou Milly Alcock, que interpreta Kara Zor-El, a Supergirl. Para ele, as melhores e mais emocionantes cenas da produção envolvem a protagonista.

Morrison considerou convincente o trabalho da atriz e apontou sua atuação como um dos elementos que mais funcionam ao longo da história.

'Supergirl' teve desempenho abaixo das expectativas

Lançado em 25 de junho, "Supergirl" teve uma bilheteria abaixo do esperado. Segundo o Box Office Mojo, o filme arrecadou US$ 126,3 milhões nas bilheterias, diante de um orçamento de aproximadamente US$ 170 milhões destinado à produção e R$ 120 milhões destinados ao marketing.

A recepção também ficou dividida no Rotten Tomatoes. "Supergirl" registra atualmente 53% de aprovação entre os críticos, com 377 avaliações, enquanto a aprovação do público chega a 72%, com mais de 5 mil avaliações verificadas.

Após sua passagem considerada fracassada pelas telonas, o longa já está disponível na HBO Max.