Que horas começa 'A Fazenda 18' nesta segunda-feira, 5? Hoje tem apontamento

A noite desta segunda-feira, 5, reserva mais uma edição bombástica de "A Fazenda 18". O programa começa às 22h30, logo após a novela "Reis".

O episódio desta noite vai mostrar os desdobramentos da Prova de Fogo, as movimentações entre os peões antes da próxima Roça e a dinâmica de apontamento.

Quem venceu a Prova de Fogo?

Já a Prova de Fogo, realizada no último domingo, 4, reuniu Eduarda Braum, Igor Monteiro, Jônatas Faro e Thaíde, que escolheram, respectivamente, Alfredo Amaral, Franciele Almeida, Daniel Erthal e Jottapê como ajudantes.

Na disputa, as duplas precisavam plantar a maior quantidade possível de batatas em dois minutos. Eduarda e Alfredo venceram a prova e garantiram o Lampião do Poder.

Com o resultado, Igor, Jônatas e Thaíde foram para a Baia. Eduarda salvou Franciele, que escolheu Jottapê para escapar da berlinda. Com isso, Daniel Erthal completou a formação.

Assim, a Baia desta semana é formada por Igor Monteiro, Jônatas Faro, Thaíde e Daniel Erthal.

Briga entre Erthal e Jottapê movimenta a madrugada

A madrugada desta segunda, 5, também rendeu uma discussão acalorada entre Daniel Erthal e Jottapê. O conflito começou após Erthal expor um acordo que envolvia o cantor e Darlin Ferrattry.

Durante o embate, Erthal acusou Jottapê de agir como um "lobo em pele de cordeiro". O cantor respondeu dizendo que a atuação do rival no jogo parecia um "stand-up".

Dinâmica de apontamento vai esquentar a noite

As noites de segunda-feira são marcadas pela dinâmica de apontamento no programa. A atividade propõe que os participantes apontem o que desagrada nos colegas de confinamento e pode revelar novos conflitos e estratégias dentro da casa.

Na semana passada, a dinâmica teve Sérgio Hondjakoff como o participante mais citado. O ator foi apontado 10 vezes pelos colegas como o peão que mais "pesa o clima". Como consequência, precisou permanecer com pesos presos à cintura até a formação da Roça, sob risco de ficar impedido de participar da festa caso descumprisse a punição.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.