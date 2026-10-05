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'A Fazenda 18': veja o que acontece nesta semana no reality

Reality da Record terá formação da Roça, Prova do Fazendeiro, eliminação e nova Prova de Fogo nos próximos dias

'A Fazenda 18': peões iniciam novo ciclo de disputas nesta segunda-feira, 5 (Divulgação / Record TV)

'A Fazenda 18': peões iniciam novo ciclo de disputas nesta segunda-feira, 5 (Divulgação / Record TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12h45.

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A semana de "A Fazenda 18" começa nesta segunda-feira, 5, com o jogo entrando em um novo ciclo após a eliminação de Adryana Ribeiro e a vitória de Eduarda Braum na terceira Prova de Fogo.

A programação segue o formato tradicional do reality, com dinâmica de apontamento, formação da Roça, Prova do Fazendeiro, eliminação, festa e nova disputa pelo Lampião do Poder.

Confira o cronograma da semana:

  • Segunda-feira, 5 de outubro: dinâmica de apontamento ao vivo, com os peões indicando colegas de acordo com os critérios definidos pela produção.
  • Terça-feira, 6 de outubro: formação da Roça, com indicação do Fazendeiro, votação da sede, puxada da Baia e Resta Um. Os poderes do Lampião podem alterar a dinâmica.
  • Quarta-feira, 7 de outubro: Prova do Fazendeiro, que define quem conquista o chapéu e escapa da Roça.
  • Quinta-feira, 8 de outubro: eliminação. O público decide qual participante deixa a disputa pelo prêmio de R$ 2,5 milhões.
  • Sexta-feira, 9 de outubro: dia de convivência na sede, com os peões repercutindo a eliminação e reorganizando suas estratégias.
  • Sábado, 10 de outubro: festa da semana, com espaço para conversas, aproximações, conflitos e possíveis novos desentendimentos.
  • Domingo, 11 de outubro: nova Prova de Fogo, que define o dono do Lampião do Poder e seus benefícios para a próxima formação da Roça.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.

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