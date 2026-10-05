'A Fazenda 18': veja o que acontece nesta semana no reality

A semana de "A Fazenda 18" começa nesta segunda-feira, 5, com o jogo entrando em um novo ciclo após a eliminação de Adryana Ribeiro e a vitória de Eduarda Braum na terceira Prova de Fogo.

A programação segue o formato tradicional do reality, com dinâmica de apontamento, formação da Roça, Prova do Fazendeiro, eliminação, festa e nova disputa pelo Lampião do Poder.

Confira o cronograma da semana:

Segunda-feira, 5 de outubro: dinâmica de apontamento ao vivo, com os peões indicando colegas de acordo com os critérios definidos pela produção.

dinâmica de apontamento ao vivo, com os peões indicando colegas de acordo com os critérios definidos pela produção. Terça-feira, 6 de outubro: formação da Roça, com indicação do Fazendeiro, votação da sede, puxada da Baia e Resta Um. Os poderes do Lampião podem alterar a dinâmica.

formação da Roça, com indicação do Fazendeiro, votação da sede, puxada da Baia e Resta Um. Os poderes do Lampião podem alterar a dinâmica. Quarta-feira, 7 de outubro: Prova do Fazendeiro, que define quem conquista o chapéu e escapa da Roça.

Prova do Fazendeiro, que define quem conquista o chapéu e escapa da Roça. Quinta-feira, 8 de outubro: eliminação. O público decide qual participante deixa a disputa pelo prêmio de R$ 2,5 milhões.

eliminação. O público decide qual participante deixa a disputa pelo prêmio de R$ 2,5 milhões. Sexta-feira, 9 de outubro: dia de convivência na sede, com os peões repercutindo a eliminação e reorganizando suas estratégias.

dia de convivência na sede, com os peões repercutindo a eliminação e reorganizando suas estratégias. Sábado, 10 de outubro: festa da semana, com espaço para conversas, aproximações, conflitos e possíveis novos desentendimentos.

festa da semana, com espaço para conversas, aproximações, conflitos e possíveis novos desentendimentos. Domingo, 11 de outubro: nova Prova de Fogo, que define o dono do Lampião do Poder e seus benefícios para a próxima formação da Roça.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.