'A Fazenda 18': veja o que acontece nesta semana no reality

'A Fazenda 18': peões iniciam novo ciclo de disputas nesta segunda-feira, 5 (Divulgação / Record TV)
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Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12h45.
A semana de "A Fazenda 18" começa nesta segunda-feira, 5, com o jogo entrando em um novo ciclo após a eliminação de Adryana Ribeiro e a vitória de Eduarda Braum na terceira Prova de Fogo.
A programação segue o formato tradicional do reality, com dinâmica de apontamento, formação da Roça, Prova do Fazendeiro, eliminação, festa e nova disputa pelo Lampião do Poder.
O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.
No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.
A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.
A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.
Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.