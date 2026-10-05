Deputados federais eleitos em MG em 2026: veja a lista completa

Minas Gerais definiu, nas eleições de 2026, os 53 deputados federais que representarão o estado na Câmara dos Deputados. Nikolas Ferreira, do Partido Liberal (PL), foi o candidato mais votado, com 3.119.318 votos, seguido por Ana Elisa, do Partido dos Trabalhadores (PT), com 524.219 votos.
O PL foi o partido que mais elegeu deputados federais em Minas Gerais, com 21 parlamentares. O PT aparece em segundo lugar, com 12 eleitos, seguido por União, com quatro, e Republicanos, com três.
Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com 16.361.188 de eleitores aptos. No primeiro turno, 12.627.167 eleitores compareceram às urnas, enquanto a abstenção foi de 3.734.021 pessoas, equivalente a 22,82% do eleitorado.
Deputados federais eleitos em Minas Gerais
Confira a lista completa dos deputados federais eleitos em Minas Gerais, em ordem decrescente de votação:
- Nikolas Ferreira (PL) — 3.119.318 votos
- Ana Elisa (PT) — 524.219 votos
- Duda Salabert (PSOL) — 229.535 votos
- Reginaldo Lopes (PT) — 215.192 votos
- Rogério Correia (PT) — 185.912 votos
- Pinheirinho (PP) — 151.981 votos
- Zé Vitor (PL) — 145.006 votos
- Ana Pimentel (PT) — 144.496 votos
- Gleide Andrade (PT) — 130.253 votos
- Weliton Prado (PSD) — 129.366 votos
- Paulo Guedes (PT) — 126.974 votos
- Gleidson Azevedo (Republicanos) — 126.248 votos
- Pedro Rousseff (PT) — 118.567 votos
- Bruno Farias (Republicanos) — 113.379 votos
- Miguel Ângelo (PT) — 110.124 votos
- Diego Andrade (PSD) — 109.445 votos
- Dandara (PT) — 108.193 votos
- Lohanna (PV) — 108.182 votos
- Rodrigo de Castro (União) — 105.371 votos
- Delegado Marcelo Freitas (União) — 104.010 votos
- Fred Costa (PRD) — 100.082 votos
- Bella Gonçalves (PT) — 98.750 votos
- Gilberto Abramo (Republicanos) — 96.046 votos
- Emidinho Madeira (PL) — 94.812 votos
- Newton Cardoso Jr (MDB) — 93.759 votos
- Dimas Fabiano (PP) — 90.827 votos
- Padre João (PT) — 86.923 votos
- Luis Tibé (Avante) — 86.740 votos
- Rafael Simões (União) — 86.131 votos
- Samuel Viana (União) — 84.879 votos
- Eros Biondini (PL) — 81.650 votos
- Vinicius Diniz (PL) — 80.567 votos
- Leonardo Monteiro (PT) — 78.841 votos
- André Janones (Rede) — 78.780 votos
- Nely Aquino (Pode) — 70.921 votos
- Igor Santos (PL) — 70.572 votos
- Paulo Abi-Ackel (PSDB) — 68.795 votos
- Dr. Marcos Vinicius (PL) — 67.371 votos
- Greyce Elias (PL) — 66.395 votos
- Lafayette Andrada (PL) — 61.773 votos
- Dr. Frederico (PL) — 60.625 votos
- Caporezzo (PL) — 57.878 votos
- Rosangela Reis (PL) — 57.063 votos
- Marcelo Álvaro Antônio (PL) — 56.958 votos
- Duarte Júnior (PSB) — 46.479 votos
- Fabinho Ramalho (PL) — 43.908 votos
- Thiago Ganem (PL) — 42.718 votos
- Delegada Ione (PL) — 39.275 votos
- Rodrigo Tavares (PL) — 37.534 votos
- Lincoln Portela (PL) — 37.162 votos
- Subtenente Gonzaga (PL) — 35.958 votos
- Junio Amaral (PL) — 33.762 votos
- Sargento Mello-Casal (PL) — 25.090 votos
Partidos com mais votos
Considerando a soma dos votos dos candidatos eleitos em Minas, o PL teve a maior votação entre os partidos, com 4.315.395 votos. O PT aparece em segundo lugar, com 1.928.444 votos, seguido por União e Republicanos.
- PL — 4.315.395 votos
- PT — 1.928.444 votos
- União — 380.391 votos
- Republicanos — 335.673 votos
- PP — 242.808 votos
- PSD — 238.811 votos
- PSOL — 229.535 votos
- PV — 108.182 votos
- PRD — 100.082 votos
- MDB — 93.759 votos
- Avante — 86.740 votos
- Rede — 78.780 votos
- Pode — 70.921 votos
- PSDB — 68.795 votos
- PSB — 46.479 votos
Somados, os votos dos 53 deputados eleitos totalizam 8.324.795 votos.
Partidos que mais elegeram deputados em Minas Gerais
O PL foi o partido que mais elegeu deputados federais em Minas Gerais, com 21 parlamentares. O PT aparece em segundo lugar, com 12 eleitos, seguido por União, com quatro, e Republicanos, com três.
- PL — 21 eleitos
- PT — 12 eleitos
- União — 4 eleitos
- Republicanos — 3 eleitos
- PP — 2 eleitos
- PSD — 2 eleitos
- PSOL — 1 eleito
- PV — 1 eleito
- PRD — 1 eleito
- MDB — 1 eleito
- Avante — 1 eleito
- Rede — 1 eleito
- Pode — 1 eleito
- PSDB — 1 eleito
- PSB — 1 eleito