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Deputados federais eleitos em MG em 2026: veja a lista completa

O PL foi o partido que mais elegeu deputados federais em Minas Gerais, com 21 parlamentares; PT aparece em segundo lugar, com 12 eleitos

Nikolas Ferreira: considerando os 11,2 milhões de votos válidos em Minas Gerais, os votos do deputado federal correspondem a 27% do eleitorado do estado (Bruno Spada/Agência Câmara)

Nikolas Ferreira: considerando os 11,2 milhões de votos válidos em Minas Gerais, os votos do deputado federal correspondem a 27% do eleitorado do estado (Bruno Spada/Agência Câmara)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13h23.

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Minas Gerais definiu, nas eleições de 2026, os 53 deputados federais que representarão o estado na Câmara dos Deputados. Nikolas Ferreira, do Partido Liberal (PL), foi o candidato mais votado, com 3.119.318 votos, seguido por Ana Elisa, do Partido dos Trabalhadores (PT), com 524.219 votos.

O PL foi o partido que mais elegeu deputados federais em Minas Gerais, com 21 parlamentares. O PT aparece em segundo lugar, com 12 eleitos, seguido por União, com quatro, e Republicanos, com três.

Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com 16.361.188 de eleitores aptos. No primeiro turno, 12.627.167 eleitores compareceram às urnas, enquanto a abstenção foi de 3.734.021 pessoas, equivalente a 22,82% do eleitorado.

Deputados federais eleitos em Minas Gerais

Confira a lista completa dos deputados federais eleitos em Minas Gerais, em ordem decrescente de votação:

  1. Nikolas Ferreira (PL) — 3.119.318 votos
  2. Ana Elisa (PT) — 524.219 votos
  3. Duda Salabert (PSOL) — 229.535 votos
  4. Reginaldo Lopes (PT) — 215.192 votos
  5. Rogério Correia (PT) — 185.912 votos
  6. Pinheirinho (PP) — 151.981 votos
  7. Zé Vitor (PL) — 145.006 votos
  8. Ana Pimentel (PT) — 144.496 votos
  9. Gleide Andrade (PT) — 130.253 votos
  10. Weliton Prado (PSD) — 129.366 votos
  11. Paulo Guedes (PT) — 126.974 votos
  12. Gleidson Azevedo (Republicanos) — 126.248 votos
  13. Pedro Rousseff (PT) — 118.567 votos
  14. Bruno Farias (Republicanos) — 113.379 votos
  15. Miguel Ângelo (PT) — 110.124 votos
  16. Diego Andrade (PSD) — 109.445 votos
  17. Dandara (PT) — 108.193 votos
  18. Lohanna (PV) — 108.182 votos
  19. Rodrigo de Castro (União) — 105.371 votos
  20. Delegado Marcelo Freitas (União) — 104.010 votos
  21. Fred Costa (PRD) — 100.082 votos
  22. Bella Gonçalves (PT) — 98.750 votos
  23. Gilberto Abramo (Republicanos) — 96.046 votos
  24. Emidinho Madeira (PL) — 94.812 votos
  25. Newton Cardoso Jr (MDB) — 93.759 votos
  26. Dimas Fabiano (PP) — 90.827 votos
  27. Padre João (PT) — 86.923 votos
  28. Luis Tibé (Avante) — 86.740 votos
  29. Rafael Simões (União) — 86.131 votos
  30. Samuel Viana (União) — 84.879 votos
  31. Eros Biondini (PL) — 81.650 votos
  32. Vinicius Diniz (PL) — 80.567 votos
  33. Leonardo Monteiro (PT) — 78.841 votos
  34. André Janones (Rede) — 78.780 votos
  35. Nely Aquino (Pode) — 70.921 votos
  36. Igor Santos (PL) — 70.572 votos
  37. Paulo Abi-Ackel (PSDB) — 68.795 votos
  38. Dr. Marcos Vinicius (PL) — 67.371 votos
  39. Greyce Elias (PL) — 66.395 votos
  40. Lafayette Andrada (PL) — 61.773 votos
  41. Dr. Frederico (PL) — 60.625 votos
  42. Caporezzo (PL) — 57.878 votos
  43. Rosangela Reis (PL) — 57.063 votos
  44. Marcelo Álvaro Antônio (PL) — 56.958 votos
  45. Duarte Júnior (PSB) — 46.479 votos
  46. Fabinho Ramalho (PL) — 43.908 votos
  47. Thiago Ganem (PL) — 42.718 votos
  48. Delegada Ione (PL) — 39.275 votos
  49. Rodrigo Tavares (PL) — 37.534 votos
  50. Lincoln Portela (PL) — 37.162 votos
  51. Subtenente Gonzaga (PL) — 35.958 votos
  52. Junio Amaral (PL) — 33.762 votos
  53. Sargento Mello-Casal (PL) — 25.090 votos

Partidos com mais votos

Considerando a soma dos votos dos candidatos eleitos em Minas, o PL teve a maior votação entre os partidos, com 4.315.395 votos. O PT aparece em segundo lugar, com 1.928.444 votos, seguido por União e Republicanos.

  1. PL — 4.315.395 votos
  2. PT — 1.928.444 votos
  3. União — 380.391 votos
  4. Republicanos — 335.673 votos
  5. PP — 242.808 votos
  6. PSD — 238.811 votos
  7. PSOL — 229.535 votos
  8. PV — 108.182 votos
  9. PRD — 100.082 votos
  10. MDB — 93.759 votos
  11. Avante — 86.740 votos
  12. Rede — 78.780 votos
  13. Pode — 70.921 votos
  14. PSDB — 68.795 votos
  15. PSB — 46.479 votos

Somados, os votos dos 53 deputados eleitos totalizam 8.324.795 votos.

Partidos que mais elegeram deputados em Minas Gerais

O PL foi o partido que mais elegeu deputados federais em Minas Gerais, com 21 parlamentares. O PT aparece em segundo lugar, com 12 eleitos, seguido por União, com quatro, e Republicanos, com três.

  1. PL — 21 eleitos
  2. PT — 12 eleitos
  3. União — 4 eleitos
  4. Republicanos — 3 eleitos
  5. PP — 2 eleitos
  6. PSD — 2 eleitos
  7. PSOL — 1 eleito
  8. PV — 1 eleito
  9. PRD — 1 eleito
  10. MDB — 1 eleito
  11. Avante — 1 eleito
  12. Rede — 1 eleito
  13. Pode — 1 eleito
  14. PSDB — 1 eleito
  15. PSB — 1 eleito
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