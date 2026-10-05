Deputados federais eleitos em MG em 2026: veja a lista completa

Minas Gerais definiu, nas eleições de 2026, os 53 deputados federais que representarão o estado na Câmara dos Deputados. Nikolas Ferreira, do Partido Liberal (PL), foi o candidato mais votado, com 3.119.318 votos, seguido por Ana Elisa, do Partido dos Trabalhadores (PT), com 524.219 votos.

O PL foi o partido que mais elegeu deputados federais em Minas Gerais, com 21 parlamentares. O PT aparece em segundo lugar, com 12 eleitos, seguido por União, com quatro, e Republicanos, com três.

Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com 16.361.188 de eleitores aptos. No primeiro turno, 12.627.167 eleitores compareceram às urnas, enquanto a abstenção foi de 3.734.021 pessoas, equivalente a 22,82% do eleitorado.

Deputados federais eleitos em Minas Gerais

Confira a lista completa dos deputados federais eleitos em Minas Gerais, em ordem decrescente de votação:

Nikolas Ferreira (PL) — 3.119.318 votos Ana Elisa (PT) — 524.219 votos Duda Salabert (PSOL) — 229.535 votos Reginaldo Lopes (PT) — 215.192 votos Rogério Correia (PT) — 185.912 votos Pinheirinho (PP) — 151.981 votos Zé Vitor (PL) — 145.006 votos Ana Pimentel (PT) — 144.496 votos Gleide Andrade (PT) — 130.253 votos Weliton Prado (PSD) — 129.366 votos Paulo Guedes (PT) — 126.974 votos Gleidson Azevedo (Republicanos) — 126.248 votos Pedro Rousseff (PT) — 118.567 votos Bruno Farias (Republicanos) — 113.379 votos Miguel Ângelo (PT) — 110.124 votos Diego Andrade (PSD) — 109.445 votos Dandara (PT) — 108.193 votos Lohanna (PV) — 108.182 votos Rodrigo de Castro (União) — 105.371 votos Delegado Marcelo Freitas (União) — 104.010 votos Fred Costa (PRD) — 100.082 votos Bella Gonçalves (PT) — 98.750 votos Gilberto Abramo (Republicanos) — 96.046 votos Emidinho Madeira (PL) — 94.812 votos Newton Cardoso Jr (MDB) — 93.759 votos Dimas Fabiano (PP) — 90.827 votos Padre João (PT) — 86.923 votos Luis Tibé (Avante) — 86.740 votos Rafael Simões (União) — 86.131 votos Samuel Viana (União) — 84.879 votos Eros Biondini (PL) — 81.650 votos Vinicius Diniz (PL) — 80.567 votos Leonardo Monteiro (PT) — 78.841 votos André Janones (Rede) — 78.780 votos Nely Aquino (Pode) — 70.921 votos Igor Santos (PL) — 70.572 votos Paulo Abi-Ackel (PSDB) — 68.795 votos Dr. Marcos Vinicius (PL) — 67.371 votos Greyce Elias (PL) — 66.395 votos Lafayette Andrada (PL) — 61.773 votos Dr. Frederico (PL) — 60.625 votos Caporezzo (PL) — 57.878 votos Rosangela Reis (PL) — 57.063 votos Marcelo Álvaro Antônio (PL) — 56.958 votos Duarte Júnior (PSB) — 46.479 votos Fabinho Ramalho (PL) — 43.908 votos Thiago Ganem (PL) — 42.718 votos Delegada Ione (PL) — 39.275 votos Rodrigo Tavares (PL) — 37.534 votos Lincoln Portela (PL) — 37.162 votos Subtenente Gonzaga (PL) — 35.958 votos Junio Amaral (PL) — 33.762 votos Sargento Mello-Casal (PL) — 25.090 votos

Partidos com mais votos

Considerando a soma dos votos dos candidatos eleitos em Minas, o PL teve a maior votação entre os partidos, com 4.315.395 votos. O PT aparece em segundo lugar, com 1.928.444 votos, seguido por União e Republicanos.

PL — 4.315.395 votos PT — 1.928.444 votos União — 380.391 votos Republicanos — 335.673 votos PP — 242.808 votos PSD — 238.811 votos PSOL — 229.535 votos PV — 108.182 votos PRD — 100.082 votos MDB — 93.759 votos Avante — 86.740 votos Rede — 78.780 votos Pode — 70.921 votos PSDB — 68.795 votos PSB — 46.479 votos

Somados, os votos dos 53 deputados eleitos totalizam 8.324.795 votos.

Partidos que mais elegeram deputados em Minas Gerais

O PL foi o partido que mais elegeu deputados federais em Minas Gerais, com 21 parlamentares. O PT aparece em segundo lugar, com 12 eleitos, seguido por União, com quatro, e Republicanos, com três.