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Filmes da franquia 'A Múmia' chegam à Netflix neste domingo; veja a ordem certa para assistir

Com Brendan Fraser e Tom Cruise no elenco, os filmes exploram mistérios do Egito antigo e ameaças sobrenaturais

'A Múmia': a Netflix reúne quatro produções da franquia, desde o clássico de 1999 até a nova versão lançada em 2017.

'A Múmia': a Netflix reúne quatro produções da franquia, desde o clássico de 1999 até a nova versão lançada em 2017.

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 12h23.

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Os fãs de aventuras arqueológicas já podem preparar a maratona. Quatro filmes da franquia "A Múmia" chegam à Netflix neste domingo, 27, reunindo produções que exploram maldições antigas, criaturas sobrenaturais e expedições em busca de relíquias históricas.

A estreia inclui a trilogia protagonizada por Brendan Fraser e o longa de 2017, estrelado por Tom Cruise. Para quem deseja acompanhar as histórias na sequência, a ordem de lançamento ajuda a organizar a sessão.

Qual é a melhor ordem para assistir aos filmes?

Para acompanhar a trilogia original, a recomendação é seguir a ordem de lançamento. O filme de 2017 pode ser assistido separadamente, já que apresenta uma narrativa independente.

1. 'A Múmia' (1999)

A história começa em 1926, quando o aventureiro Rick O'Connell, interpretado por Brendan Fraser, acompanha a bibliotecária Evelyn Carnahan, vivida por Rachel Weisz, em uma expedição ao Egito.

O grupo acaba despertando Imhotep, um sacerdote egípcio que retorna à vida após milhares de anos. A partir daí, os personagens precisam enfrentar uma maldição que ameaça se espalhar pelo mundo.

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2. 'O Retorno da Múmia' (2001)

Na sequência, Rick e Evelyn estão casados e têm um filho, Alex. A família volta a enfrentar forças sobrenaturais quando Imhotep é ressuscitado e uma nova ameaça surge ligada ao lendário Escorpião Rei.

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3. 'A Múmia: Tumba do Imperador Dragão' (2008)

O terceiro filme leva a aventura para a China. Rick O'Connell e sua família enfrentam um antigo imperador que desperta de seu sono milenar e ameaça dominar o mundo com um exército de guerreiros de terracota.

Brendan Fraser retorna ao papel de Rick, enquanto Maria Bello interpreta Evelyn. A produção apresenta uma nova mitologia, com elementos da história e das lendas chinesas.

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4. 'A Múmia' (2017)

Estrelado por Tom Cruise, o filme apresenta uma nova versão da franquia. Na trama, o explorador Nick Morton desperta uma antiga princesa egípcia, Ahmanet, que retorna com poderes sobrenaturais e planos de vingança.

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