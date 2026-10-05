Strategy gasta mais em recompras da sua ação do que em compras de bitcoin

A Strategy, de Michael Saylor, gastou na semana passada mais de seis vezes seu orçamento semanal para comprar bitcoin em recompras de uma de suas ações preferenciais.

A Strategy comprou 334 bitcoins por US$ 28,7 milhões entre segunda-feira e domingo, elevando suas reservas para exatamente 848.000 BTC, de acordo com um formulário 8-K protocolado na segunda-feira junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

No mesmo período, a Strategy recomprou cerca de 1,77 milhão de ações de sua ação preferencial STRC por US$ 176,3 milhões.

A alocação de capital ocorre enquanto a Strategy afirmou que buscará a aprovação dos acionistas para reformular os pagamentos de dividendos em toda a sua linha de ações preferenciais, destacando o papel crescente de seus títulos preferenciais no financiamento e na gestão de sua estratégia de tesouraria de bitcoin.

Strategy direciona ações preferenciais para pagamentos diários

A Strategy protocolou na segunda-feira uma procuração separada buscando aprovação para pagar dividendos regulares sobre STRC, STRF, STRK e STRD em todos os dias úteis, substituindo o cronograma de pagamentos duas vezes por mês da STRC e os pagamentos trimestrais das outras três ações preferenciais.

A empresa afirmou que a proposta não alteraria as taxas de dividendos nem suas obrigações gerais de pagamento, mas poderia reduzir os atrasos no reinvestimento e melhorar a liquidez e a estabilidade dos preços.

Os acionistas votarão a proposta em uma assembleia especial em 28 de outubro. Se aprovada, a programação diária da STRC começará em novembro, enquanto STRF, STRK e STRD a seguirão em janeiro.

Reservas de bitcoin cresceram apenas 0,2% no terceiro trimestre

As reservas de bitcoin da Strategy cresceram apenas 0,2% durante o terceiro trimestre, pois as vendas compensaram a maior parte de suas compras no período.

A empresa adquiriu 7.218 bitcoins durante o trimestre e vendeu 5.553 BTC, encerrando setembro com 847.666 BTC, ante 846.000 BTC no fim de junho.

O aumento trimestral marcou uma forte desaceleração na acumulação líquida em relação ao segundo trimestre, quando as reservas de bitcoin da Strategy aumentaram quase 11%, de 762.099 BTC para 846.000 BTC.

O aumento líquido de 1.666 BTC no terceiro trimestre valia cerca de US$ 143 milhões no momento da publicação. Em comparação, a Strategy gastou cerca de US$ 1,38 bilhão recomprando STRC durante o trimestre.

A Strategy também reportou um ganho preliminar de US$ 20,91 bilhões sobre seus ativos digitais no trimestre, refletindo em grande parte um aumento no valor justo de suas reservas de bitcoin existentes.

As ações MSTR da Strategy subiam 2,9% nas negociações de pré-mercado na segunda-feira, a US$ 164,60, enquanto a STRC era negociada perto de seu valor declarado de US$ 100, a US$ 99,45, segundo o Yahoo Finance. O bitcoin era negociado em torno de US$ 86.063 no momento da publicação, segundo o CoinGecko.

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