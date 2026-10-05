Novo valor do Bolsa Família começa a ser pago dia 19; veja calendário e reajuste por pessoa

A Caixa Econômica Federal começa a pagar, em 19 de outubro, a parcela do Bolsa Família já com os novos valores do programa. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1.

A folha de outubro será a primeira a incorporar o reajuste de 15,04% anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). Com a correção, o valor mínimo garantido passa de R$ 600 para R$ 691 por família.

O benefício médio, segundo estimativa do governo, sobe de R$ 675 para cerca de R$ 777.

O reajuste leva em consideração a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto de 2026. É a primeira atualização dos valores pela inflação desde a retomada do atual desenho do Bolsa Família, em 2023.

Os depósitos serão feitos de forma escalonada até 30 de outubro, de acordo com o último número do NIS.

Qual é o novo valor do Bolsa Família?

A partir da parcela de outubro, nenhuma família enquadrada nas regras do programa deve receber menos de R$ 691. O valor efetivamente depositado, porém, pode ser maior. Isso porque o Bolsa Família é formado por diferentes benefícios, calculados de acordo com o número e o perfil dos integrantes das famílias.

Com o reajuste, o Benefício de Renda de Cidadania passa a corresponder a R$ 164 por integrante da família. Quando a soma dos benefícios individuais não chega aos R$ 691, o chamado Benefício Complementar cobre a diferença para garantir o piso.

Além disso, famílias com crianças, adolescentes, gestantes ou nutrizes podem ter direito a parcelas adicionais. O Benefício Primeira Infância acrescenta R$ 173 para cada criança de zero a sete anos incompletos.

Já o Benefício Variável Familiar passa a considerar uma parcela de R$ 58 para integrantes enquadrados nas regras do programa, entre eles gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes com até 18 anos incompletos.

Calendário do Bolsa Família de outubro

O pagamento segue o último dígito do NIS e ocorre ao longo de dez dias úteis. Em outubro, o calendário começa no dia 19 e vai até 30.

NIS final 1: 19 de outubro

19 de outubro NIS final 2: 20 de outubro

20 de outubro NIS final 3: 21 de outubro

21 de outubro NIS final 4: 22 de outubro

22 de outubro NIS final 5: 23 de outubro

23 de outubro NIS final 6: 26 de outubro

26 de outubro NIS final 7: 27 de outubro

27 de outubro NIS final 8: 28 de outubro

28 de outubro NIS final 9: 29 de outubro

29 de outubro NIS final 0: 30 de outubro

Quem possui NIS terminado em 1 será, assim, o primeiro grupo a receber a parcela com os valores reajustados. No dia seguinte, 20 de outubro, o pagamento será liberado para quem tem NIS final 2, seguindo a sequência até o final 0.

Como saber o final do NIS?

Para descobrir em qual dia o benefício será pago, é necessário consultar o último algarismo do NIS. No cartão do Bolsa Família, deve ser considerado o número que aparece antes do traço.

Quem não estiver com o cartão pode consultar o NIS pelo aplicativo Caixa Tem, na opção "Meu NIS", ou pelos canais digitais da Caixa, mediante identificação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha.

A divisão por número final permite que os pagamentos sejam distribuídos ao longo de dez dias úteis, em vez de concentrar todos os beneficiários em uma única data.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

A renda familiar é o principal critério para entrada no programa. Podem participar famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que tenham renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

Para chegar à renda per capita, é preciso somar todos os rendimentos recebidos pelos integrantes da família durante o mês e dividir o total pela quantidade de pessoas que vivem no domicílio.

A inscrição no CadÚnico e o enquadramento no limite de renda, no entanto, não garantem a entrada automática no Bolsa Família. A concessão depende da análise dos critérios do programa e da disponibilidade orçamentária, segundo o MDS.

Os beneficiários também precisam manter o cadastro atualizado e cumprir as condicionalidades nas áreas de saúde e educação. Entre as exigências estão a frequência escolar de crianças e adolescentes, o acompanhamento da vacinação e a realização do pré-natal por gestantes.

O Bolsa Família é cortado se a renda aumentar?

Não necessariamente. O programa possui a chamada Regra de Proteção, criada para evitar que famílias percam imediatamente todo o benefício após um aumento de renda.

Famílias que passam a receber mais, mas permanecem dentro do limite estabelecido pela regra, podem continuar recebendo 50% do Bolsa Família por um período determinado.

Para famílias que entraram na Regra de Proteção a partir de julho de 2025, o limite de renda previsto é de R$ 706 por pessoa. O período de permanência na regra varia de acordo com a origem da renda familiar.

Como consultar o pagamento do Bolsa Família?

A situação do benefício pode ser acompanhada pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, além do Portal Cidadão da Caixa. Nesses canais, o beneficiário consegue verificar o valor liberado, consultar o extrato e acompanhar a situação do pagamento.

Quem recebe pela conta do Caixa Tem também pode movimentar o dinheiro pelo aplicativo, fazendo pagamentos, transferências e operações via Pix.

Dúvidas sobre regras, cadastro e situação do programa podem ser esclarecidas pelo Disque Social 121, do MDS. Para informações sobre pagamento e saque, a Caixa mantém atendimento pelo telefone 111.