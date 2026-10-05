Novo valor do Bolsa Família começa a ser pago dia 19; veja calendário e reajuste por pessoa

Calendário do Bolsa Família: pagamentos de outubro vão de 19 a 30, conforme o NIS. (Lyon Santos/MDS)
Repórter de Invest
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13h02.
A Caixa Econômica Federal começa a pagar, em 19 de outubro, a parcela do Bolsa Família já com os novos valores do programa. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1.
A folha de outubro será a primeira a incorporar o reajuste de 15,04% anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). Com a correção, o valor mínimo garantido passa de R$ 600 para R$ 691 por família.
O benefício médio, segundo estimativa do governo, sobe de R$ 675 para cerca de R$ 777.
O reajuste leva em consideração a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto de 2026. É a primeira atualização dos valores pela inflação desde a retomada do atual desenho do Bolsa Família, em 2023.
Os depósitos serão feitos de forma escalonada até 30 de outubro, de acordo com o último número do NIS.
A partir da parcela de outubro, nenhuma família enquadrada nas regras do programa deve receber menos de R$ 691. O valor efetivamente depositado, porém, pode ser maior. Isso porque o Bolsa Família é formado por diferentes benefícios, calculados de acordo com o número e o perfil dos integrantes das famílias.
Com o reajuste, o Benefício de Renda de Cidadania passa a corresponder a R$ 164 por integrante da família. Quando a soma dos benefícios individuais não chega aos R$ 691, o chamado Benefício Complementar cobre a diferença para garantir o piso.
Além disso, famílias com crianças, adolescentes, gestantes ou nutrizes podem ter direito a parcelas adicionais. O Benefício Primeira Infância acrescenta R$ 173 para cada criança de zero a sete anos incompletos.
Já o Benefício Variável Familiar passa a considerar uma parcela de R$ 58 para integrantes enquadrados nas regras do programa, entre eles gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes com até 18 anos incompletos.
O pagamento segue o último dígito do NIS e ocorre ao longo de dez dias úteis. Em outubro, o calendário começa no dia 19 e vai até 30.
Quem possui NIS terminado em 1 será, assim, o primeiro grupo a receber a parcela com os valores reajustados. No dia seguinte, 20 de outubro, o pagamento será liberado para quem tem NIS final 2, seguindo a sequência até o final 0.
Para descobrir em qual dia o benefício será pago, é necessário consultar o último algarismo do NIS. No cartão do Bolsa Família, deve ser considerado o número que aparece antes do traço.
Quem não estiver com o cartão pode consultar o NIS pelo aplicativo Caixa Tem, na opção "Meu NIS", ou pelos canais digitais da Caixa, mediante identificação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha.
A divisão por número final permite que os pagamentos sejam distribuídos ao longo de dez dias úteis, em vez de concentrar todos os beneficiários em uma única data.
A renda familiar é o principal critério para entrada no programa. Podem participar famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que tenham renda mensal de até R$ 218 por pessoa.
Para chegar à renda per capita, é preciso somar todos os rendimentos recebidos pelos integrantes da família durante o mês e dividir o total pela quantidade de pessoas que vivem no domicílio.
A inscrição no CadÚnico e o enquadramento no limite de renda, no entanto, não garantem a entrada automática no Bolsa Família. A concessão depende da análise dos critérios do programa e da disponibilidade orçamentária, segundo o MDS.
Os beneficiários também precisam manter o cadastro atualizado e cumprir as condicionalidades nas áreas de saúde e educação. Entre as exigências estão a frequência escolar de crianças e adolescentes, o acompanhamento da vacinação e a realização do pré-natal por gestantes.
Não necessariamente. O programa possui a chamada Regra de Proteção, criada para evitar que famílias percam imediatamente todo o benefício após um aumento de renda.
Famílias que passam a receber mais, mas permanecem dentro do limite estabelecido pela regra, podem continuar recebendo 50% do Bolsa Família por um período determinado.
Para famílias que entraram na Regra de Proteção a partir de julho de 2025, o limite de renda previsto é de R$ 706 por pessoa. O período de permanência na regra varia de acordo com a origem da renda familiar.
A situação do benefício pode ser acompanhada pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, além do Portal Cidadão da Caixa. Nesses canais, o beneficiário consegue verificar o valor liberado, consultar o extrato e acompanhar a situação do pagamento.
Quem recebe pela conta do Caixa Tem também pode movimentar o dinheiro pelo aplicativo, fazendo pagamentos, transferências e operações via Pix.
Dúvidas sobre regras, cadastro e situação do programa podem ser esclarecidas pelo Disque Social 121, do MDS. Para informações sobre pagamento e saque, a Caixa mantém atendimento pelo telefone 111.