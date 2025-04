'Minecraft' filme arrecada mais de meio bilhão de dólares e se torna 2ª maior bilheteria do ano

O fenômeno Minecraft foi além das telas do videogame e já está fazendo história no cinema. Há somente duas semanas em cartaz, "Um Filme Minecraft", do diretor Jared Hess, já superou a marca de meio bilhão de dólares em arrecadação mundial.

Estrelado por Jack Black e Jason Momoa, a produção tem ganhado o coração dos fãs do jogo mundo afora. Já é segunda maior bilheteria de 2025, à frente de "Capitão América: Admirável Mundo Novo", que arrecadou US$ 413 milhões nos cinemas e ainda segue em cartaz. Só no Brasil, já foi visto por mais de 3 milhões de pessoas.

A trama de "Um Filme Minecraft" leva os espectadores a uma jornada no Overworld, um mundo cúbico e vibrante onde tudo parece possível. Quatro desajustados são transportados para esse universo estranho e mágico, onde a imaginação não tem limites. Para voltar para casa, eles devem embarcar em uma missão ao lado de Steve (Jack Black), um construtor imprevisível e carismático que será a chave para ajudá-los a entender e dominar as peculiaridades desse novo mundo.

O filme teve orçamento de US$ 150 milhões e segue em cartaz nos cinemas. O elenco é composto por Jason Momoa, Jack Black Sebastian Eugene Hansen, Emma Myers, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge, entre outros. A direção é de Jared Hess.

Assista ao trailer de 'Um Filme Minecraft'

Qual é a sinopse de 'Um Filme Minecraft'?

Um portal misterioso atrai quatro desajustados para o Overworld, uma terra das maravilhas bizarras e cúbicas que prospera com a imaginação. Para voltar para casa, eles têm que dominar o terreno enquanto embarcam em uma missão mágica com um construtor inesperado chamado Steve.

Onde assistir a 'Um Filme Minecraft' no streaming?

A produção segue em cartaz nos cinemas, mas já é possível comprar a pré-venda para assistir via streaming no Prime Vídeo.