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'Lanternas': quando estreia o oitavo e último episódio da série da DC na HBO Max?

Produção da DC encerra sua primeira temporada com oito episódios e prepara o desfecho do mistério envolvendo os dois protagonistas

'Lanternas': oitavo capítulo marca o encerramento da primeira temporada da produção estrelada por Kyle Chandler e Aaron Pierre (Reprodução/HBO)

'Lanternas': oitavo capítulo marca o encerramento da primeira temporada da produção estrelada por Kyle Chandler e Aaron Pierre (Reprodução/HBO)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 12h33.

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A primeira temporada de "Lanternas", série da DC produzida pela HBO, está chegando ao fim. O oitavo e último episódio estreia no domingo, 4 de outubro, às 22h, no horário de Brasília, simultaneamente na HBO e na HBO Max.

A produção acompanha os Lanternas Verdes Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, e John Stewart, vivido por Aaron Pierre, durante uma investigação sobre um assassinato nos Estados Unidos.

O que esperar do episódio final?

A trama acompanha Hal Jordan e John Stewart na investigação de um assassinato que envolve acontecimentos misteriosos na cidade fictícia de Rushville.

Ao longo da temporada, os dois personagens se deparam com pistas relacionadas aos Manhunters, enquanto a investigação coloca em evidência os conflitos entre os protagonistas e a atuação da Tropa dos Lanternas Verdes.

O sétimo episódio, exibido em 27 de setembro, dá continuidade à investigação e leva os personagens a outro planeta. O capítulo final deve concluir os principais conflitos apresentados ao longo da temporada.

'Lanternas' vai ter segunda temporada?

A HBO ainda não confirmou oficialmente uma segunda temporada de "Lanternas". A possibilidade, porém, já aparece nas discussões sobre o futuro da série e sobre quais caminhos a produção poderia seguir caso seja renovada.

Em entrevista ao ScreenRant, J. Alphonse Nicholson e Jasmine Cephas Jones, que interpretam John Stewart Sr. e Bernadette Stewart em "Lanternas", comentaram sobre a possibilidade de uma segunda temporada da série da HBO.

Nicholson demonstrou confiança de que a produção terá continuidade. "É isso aí, Lanternas Verdes, segunda temporada! Já estou falando nisso. Sei que vai acontecer", afirmou o ator.

Confira o teaser do episódio 8 de 'Lanternas'

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