'Scream Queens' vai voltar? Ariana Grande quase reprisou papel em 'American Horror Story'

RESUMO ＋ O criador Ryan Murphy revelou, durante a estreia da 13ª temporada da série de terror "American Horror Story", que Ariana Grande ficou fora da produção porque sua turnê, realizada entre junho e setembro de 2026, coincidiu com as filmagens. Murphy pretendia trazer Chanel #2, de "Scream Queens", para um crossover e afirmou que não desistiu da ideia.

Ariana Grande vive entre dois mundos: o da atuação e o da música. Recentemente, esses dois universos colidiram e impediram a atriz de participar da 13ª temporada da série "American Horror Story", que chega ao streaming nesta quinta-feira, 24.

Durante a premiere da nova temporada, Ryan Murphy, criador da série, revelou ao The Hollywood Reporter que, caso sua agenda tivesse permitido, Ariana Grande teria reprisado seu papel como Chanel #2 da série "Scream Queens" em "American Horror Story".

Por que Ariana Grande não participou de 'American Horror Story'?

O crossover teria unido os dois mundos criados por Murphy pela primeira vez. No entanto, a agenda de shows de Ariana Grande não permitiu que a artista retornasse ao set de filmagens para a 13ª temporada de "American Horror Story".

Entre junho e setembro de 2026, Ariana percorreu diversas cidades com a turnê "The Eternal Sunshine Tour", promovendo seus dois mais recentes álbuns, "eternal sunshine" e "petal".

“Foi engraçado, porque, a certa altura, eu pretendia trazer as 'Scream Queens' para esta temporada, mas a Ariana estava em turnê e não consegui viabilizar isso”, disse Murphy ao The Hollywood Reporter. “Mas ela disse: ‘Eu ainda quero participar! Só não posso estar em turnê’. Então eu respondi: ‘Tudo bem, deixa eu pensar em algo’.”

Quando questionado sobre o porquê de crossover de "Scream Queens" e "American Horror Story", nunca ter acontecido, o diretor explicou que as datas de filmagens estavam coincidindo com as datas de turnê de Ariana, que seria o ponto chave da conexão entre as histórias.

"Às vezes demora um pouco", acrescentou Murphy. "Mas era a turnê que eu já conhecia. Ela me avisou com antecedência que seria muito difícil conciliar as agendas; no fim de semana em que precisávamos gravar, ela estava em turnê, mas eu disse: 'Tudo bem, vou deixar para mais para frente', então não desisti. Eu a adoro."

'Scream Queens' pode retornar?

Ariana Grande interpretou Chanel #2 em "Scream Queens", comédia de terror da Fox cocriada por Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan. No elenco, estavam Emma Roberts como Chanel #1, Grande como Chanel #2, Billie Lourd como Chanel #3, Abigail Breslin como Chanel #5 e Lea Michele Chanel #6.

Na trama, o grupo de garotas faz parte da fraternidade Kappa Kappa Tau que se torna alvo de um assassino conhecido como Red Devil. A personagem de Ariana, no entanto, foi morta na primeira temporada, e a série foi cancelada após duas temporadas.

Murphy também revelou que os alguns membros do elenco também têm interesse em retornar.

“Pois é, muito engraçado, a Emma [Roberts] e eu estávamos conversando sobre isso ontem. Sabe, eles querem que eu faça. Não sei”, comentou Murphy. “A Emma realmente quer fazer. Sei que a Billie quer fazer. A Lea quer fazer.”

Na quarta-feira, 23, Lourd, que interpretou Chanel #3 em "Scream Queens", também disse ao The Hollywood Reporter que teria interesse em voltar.

“Com certeza! "Scream Queens' é tudo de bom. Eu queriaa muito que [a série] voltasse. Foi muito divertido. Foi o primeiro trabalho que fiz com o Ryan. Seria incrível”, afirmou. “Chanel #3 significa tudo para mim.”