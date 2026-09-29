Da ideia à tela: Netflix vai incluir influenciadores na criação de campanhas

RESUMO ＋ Publicis Groupe Brasil e Netflix Ads anunciaram uma parceria para integrar criadores de conteúdo ao desenvolvimento de campanhas publicitárias no plano com anúncios da Netflix. Liderada pela BR Media, a iniciativa pretende unir estratégia, criação, produção e distribuição, colocando influenciadores como parte da construção das narrativas das marcas. O acordo faz parte da expansão da área de publicidade da Netflix, que busca ampliar receitas com novos modelos comerciais.

O Publicis Groupe Brasil e a Netflix Ads anunciam, nesta semana, uma parceria para integrar criadores de conteúdo ao desenvolvimento de campanhas publicitárias veiculadas no plano com anúncios da plataforma de streaming. A iniciativa será liderada pela BR Media, braço de marketing de influência do grupo, e busca aproximar os processos de estratégia, criação, produção e distribuição de conteúdo, colocando os influenciadores no centro da construção das narrativas das marcas. "O objetivo é aproximar estratégia, criatividade, produção e distribuição, reduzindo uma fragmentação que historicamente gera mais tempo, mais custo e, muitas vezes, perda de consistência", explica Thiago Bispo, presidente da BR Media. "Faz muito sentido unir a potência dos creators que conhecem suas comunidades, dominam a linguagem das plataformas e constroem relações de confiança à Netflix, uma das maiores referências do mundo em contar histórias e capturar atenção", acrescenta.

Na prática, a parceria prevê a oferta de pacotes customizáveis de acordo com o briefing e o investimento de cada anunciante, permitindo que os criadores participem de diferentes etapas do desenvolvimento das campanhas e atuem como elo entre as marcas e a audiência da Netflix. “A publicidade vive um momento em que criatividade, conteúdo e mídia precisam operar de forma muito mais integrada. Os criadores deixaram de ser apenas amplificadores de campanhas para se tornarem agentes relevantes na construção das narrativas das marcas, diz Bispo. "E nossa parceria reflete justamente essa evolução: combinar a força de uma plataforma que faz parte da cultura das pessoas com a capacidade dos criadores de gerar conexão, relevância e identificação”, afirma.

Para Leo Khede, diretor de Publicidade da Netflix para a América Latina, o acordo faz parte da estratégia da divisão de publicidade da companhia de desenvolver novos modelos de negócio em colaboração com o mercado e contribuir para a profissionalização do setor. “Investir em projetos colaborativos significa investir nas pessoas, empresas e ideias que empurram a publicidade brasileira para frente. Este novo passo com o Publicis Groupe Brasil é mais um exemplo do nosso olhar constante para o que fortalece a cadeia publicitária — ao unir a expertise do grupo em criadores às nossas soluções de publicidade, ampliamos as oportunidades de campanha para nossos anunciantes”, afirma.

Fonte receita

Lançado em 2022, o plano com anúncios da Netflix já alcança mais de 250 milhões de espectadores ativos globalmente. A companhia tem como meta atingir US$ 3 bilhões em receitas publicitárias até 2030 e vem ampliando suas parcerias comerciais para fortalecer a operação.

Recentemente, a plataforma também anunciou um acordo estratégico com o Mercado Ads, divisão de publicidade do Mercado Livre. A iniciativa conecta os dados comportamentais de mais de 131 milhões de compradores anuais do ecossistema de comércio eletrônico à audiência do streaming, que reúne mais de 35 milhões de espectadores ativos mensais no plano com anúncios no Brasil e mais de 29 milhões no México.