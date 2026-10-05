Viúva de Lito Sousa apoia projeto para dar nome do influenciador ao Aeroporto de Guarulhos

A viúva de Lito Sousa, Mila Seidl, manifestou apoio à proposta que pretende rebatizar o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, em homenagem ao influenciador e especialista em aviação. Lito morreu aos 59 anos após ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurológica rara e degenerativa. O diagnóstico havia sido comunicado pela família em agosto.

A iniciativa surgiu entre seguidores de Lito nas redes sociais e chegou à Câmara dos Deputados por meio de um projeto de lei apresentado pela deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG).

Mila divulgou nos Stories do Instagram uma petição favorável à homenagem. Ao comentar a proposta, ela destacou a relação do marido com o terminal paulista, onde ele trabalhou durante quase 30 anos.

"Eu vejo com muito amor essa ideia. Muito amor. Porque o Aeroporto de Guarulhos tem uma representação na vida dele inexplicável", afirmou.

Segundo Mila, o aeroporto ocupou parte da trajetória pessoal e profissional de Lito. Ela afirmou que o marido passava grande parte do tempo no local e mantinha uma relação próxima com o terminal, que considerava uma segunda casa.

A empresária também revelou um pedido feito por Lito sobre suas cinzas. Uma parte deverá ficar em Congonhas, aeroporto onde iniciou a carreira, enquanto outra será destinada a Guarulhos. Uma terceira parte deverá permanecer em um lugar com significado para Mila e Malone, filho do casal.

"Ele passou mais parte da vida dele lá no aeroporto do que em qualquer outro lugar. Porque casa a gente muda. Mas lá foi a casa dele por muito tempo e um lugar que ele amava de paixão", disse.

A relação com Guarulhos também estava associada ao interesse de Lito por aeronaves de grande porte. Mila mencionou modelos como os Boeing 777 e 787 e o Airbus A380. Segundo ela, foi durante o período no aeroporto que o especialista começou a desenvolver ideias que mais tarde dariam origem ao canal Aviões e Músicas, no qual explicava conceitos e situações relacionados à aviação.

Projeto propõe mudança no nome do Aeroporto de Guarulhos

A proposta apresentada por Duda Salabert recebeu o número PL 5515/2026. Protocolado na Câmara dos Deputados, em 2 de outubro, o texto prevê alterar a denominação Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro para Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Lito Sousa.

Na justificativa do projeto, a deputada afirma que Lito "dedicou sua vida à aviação e a transmitir informações para combater o medo de voar".

A mudança, porém, ainda depende da tramitação da proposta no Congresso. Dessa forma, o nome oficial do Aeroporto Internacional de Guarulhos permanece inalterado.

Mila afirmou não saber se a alteração é viável nem se a homenagem terá o mesmo significado para a população. Mesmo assim, decidiu apoiar a mobilização por considerar que a proposta representa a relação mantida por Lito e sua família com o aeroporto.

"É uma coisa que faz sentido para os nossos corações aqui enquanto familiares que amam muito o Lito e sabiam o quanto ele tinha uma conexão lá", afirmou.