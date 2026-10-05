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Antes de 'Se Eu Fosse Você 3': onde assistir aos dois primeiros filmes no streaming?

Produções de 2006 e 2009 podem ser revisitadas no streaming antes da chegada do terceiro filme aos cinemas

'Se Eu Fosse Você': terceiro filme da franquia chega aos cinemas anos depois dos dois primeiros, que podem ser vistos no Disney+ (Divulgação / Buena Vista International (The Walt Disney Company))

'Se Eu Fosse Você': terceiro filme da franquia chega aos cinemas anos depois dos dois primeiros, que podem ser vistos no Disney+ (Divulgação / Buena Vista International (The Walt Disney Company))

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13h28.

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Lançados nos anos 2000, "Se Eu Fosse Você" e "Se Eu Fosse Você 2" se tornaram uma das franquias mais amadas pelo público brasileiro e ajudaram a transformar Cláudio e Helena, vividos por Tony Ramos e Glória Pires, em um dos casais mais conhecidos da comédia nacional. Neste mês, a história vai ganhar um novo capítulo, com o lançamento de "Se Eu Fosse Você 3" nos cinemas.

Para relembrar o que aconteceu nos dois primeiros filmes, veja onde assistir aos longas:

Onde assistir a 'Se Eu Fosse Você'?

Lançado em 2006, "Se Eu Fosse Você" acompanha Cláudio, interpretado por Tony Ramos, e Helena, vivida por Glória Pires, um casal que enfrenta uma crise no relacionamento. Depois de uma discussão, os dois acordam misteriosamente nos corpos um do outro.

A partir da troca, Cláudio e Helena precisam assumir a rotina, o trabalho e as responsabilidades do parceiro. A situação cria uma série de confusões enquanto os dois tentam entender como voltar aos próprios corpos.

O filme está disponível no catálogo do Disney+.

Onde assistir a 'Se Eu Fosse Você 2'?

Já em 2009, "Se Eu Fosse Você 2" mostra uma nova crise no casamento de Cláudio e Helena, que chegam à beira da separação. Durante uma discussão em um elevador, os dois passam por um fenômeno inexplicável e trocam de corpos novamente. Em meio à confusão, o casal também precisa lidar com a gravidez da filha, Bia, interpretada por Isabelle Drummond, enquanto tenta resolver os problemas da relação e compreender melhor as dificuldades vividas pelo outro.

O filme também está disponível no catálogo do Disney+.

Sobre o que é 'Se Eu Fosse Você 3'?

Em "Se Eu Fosse Você 3", Glória Pires e Tony Ramos retornam como Helena e Cláudio. Depois de anos, os personagens estão vivendo uma fase mais tranquila e viajam para a Europa para comemorar as bodas.

Enquanto isso, a filha do casal, Bia, interpretada por Cleo Pires, enfrenta problemas no relacionamento com Aquiles, vivido por Rafael Infante.

É então que a história da troca de corpos se repete: Bia e Aquiles acordam nos corpos um do outro e precisam encontrar uma maneira de reverter a situação.

O novo filme é dirigido por Anita Barbosa e marca a passagem da história para uma nova geração, enquanto mantém os protagonistas originais no elenco.

Quando estreia 'Se Eu Fosse Você 3'?

"Se Eu Fosse Você 3" chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 8. O longa também foi exibido no Festival do Rio antes da estreia comercial.

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