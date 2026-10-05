Antes de 'Se Eu Fosse Você 3': onde assistir aos dois primeiros filmes no streaming?

'Se Eu Fosse Você': terceiro filme da franquia chega aos cinemas anos depois dos dois primeiros, que podem ser vistos no Disney+ (Divulgação / Buena Vista International (The Walt Disney Company))
Freelancer
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13h28.
Lançados nos anos 2000, "Se Eu Fosse Você" e "Se Eu Fosse Você 2" se tornaram uma das franquias mais amadas pelo público brasileiro e ajudaram a transformar Cláudio e Helena, vividos por Tony Ramos e Glória Pires, em um dos casais mais conhecidos da comédia nacional. Neste mês, a história vai ganhar um novo capítulo, com o lançamento de "Se Eu Fosse Você 3" nos cinemas.
Para relembrar o que aconteceu nos dois primeiros filmes, veja onde assistir aos longas:
Lançado em 2006, "Se Eu Fosse Você" acompanha Cláudio, interpretado por Tony Ramos, e Helena, vivida por Glória Pires, um casal que enfrenta uma crise no relacionamento. Depois de uma discussão, os dois acordam misteriosamente nos corpos um do outro.
A partir da troca, Cláudio e Helena precisam assumir a rotina, o trabalho e as responsabilidades do parceiro. A situação cria uma série de confusões enquanto os dois tentam entender como voltar aos próprios corpos.
O filme está disponível no catálogo do Disney+.
Já em 2009, "Se Eu Fosse Você 2" mostra uma nova crise no casamento de Cláudio e Helena, que chegam à beira da separação. Durante uma discussão em um elevador, os dois passam por um fenômeno inexplicável e trocam de corpos novamente. Em meio à confusão, o casal também precisa lidar com a gravidez da filha, Bia, interpretada por Isabelle Drummond, enquanto tenta resolver os problemas da relação e compreender melhor as dificuldades vividas pelo outro.
O filme também está disponível no catálogo do Disney+.
Em "Se Eu Fosse Você 3", Glória Pires e Tony Ramos retornam como Helena e Cláudio. Depois de anos, os personagens estão vivendo uma fase mais tranquila e viajam para a Europa para comemorar as bodas.
Enquanto isso, a filha do casal, Bia, interpretada por Cleo Pires, enfrenta problemas no relacionamento com Aquiles, vivido por Rafael Infante.
É então que a história da troca de corpos se repete: Bia e Aquiles acordam nos corpos um do outro e precisam encontrar uma maneira de reverter a situação.
O novo filme é dirigido por Anita Barbosa e marca a passagem da história para uma nova geração, enquanto mantém os protagonistas originais no elenco.
"Se Eu Fosse Você 3" chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 8. O longa também foi exibido no Festival do Rio antes da estreia comercial.