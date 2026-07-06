Justin Bieber pode dividir palco com Madonna, Shakira e BTS na final da Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo de 2026 pode ganhar mais um nome de peso no palco. Segundo o TMZ, Justin Bieber está em negociações para integrar o elenco do primeiro show do intervalo da história da decisão do torneio, ampliando a expectativa para um espetáculo que pretende unir futebol e entretenimento em escala global.

Justin Bieber pode ampliar lista de estrelas

Caso o acordo seja concluído, Bieber dividirá o palco com artistas já anunciados pela Fifa, como Madonna, Shakira e BTS. O cantor canadense é visto como uma das principais opções para fortalecer o espetáculo, que busca reproduzir o modelo dos tradicionais shows do intervalo do Super Bowl em um dos eventos esportivos mais assistidos do planeta.

A presença de Justin Bieber na final da Copa do Mundo faria sentido diante de sua aproximação com o torneio ao longo das últimas semanas. Na cerimônia de abertura, realizada em Inglewood, na Califórnia, o cantor acompanhou o evento das arquibancadas ao lado da esposa, Hailey Bieber. No mesmo dia, ainda surpreendeu convidados ao realizar uma apresentação intimista exclusiva para um grupo de convidados VIP.

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Esse envolvimento acontece em um momento de retorno gradual do artista aos palcos. Nos últimos meses, Bieber protagonizou apresentações pontuais em formatos pouco convencionais. Durante o Grammy, chamou atenção ao subir ao palco usando apenas cueca e meias enquanto tocava guitarra elétrica. Já no Coachella, em que ele foi headliner, participou como backing vocal em uma performance construída sobre vídeos de suas próprias músicas publicados no YouTube.

As aparições reforçaram especulações sobre uma possível nova turnê. Segundo o TMZ, porém, pessoas próximas ao cantor afirmam que ele prefere realizar apresentações esporádicas, escolhendo ocasiões específicas para se apresentar. Nesse contexto, um convite para integrar o show do intervalo da final da Copa do Mundo estaria alinhado ao momento atual de sua carreira.

Um marco para a história da Copa

A final, marcada para 19 de julho, no New York New Jersey Stadium, será a primeira da história da Copa do Mundo a contar com um show musical durante o intervalo da partida. A iniciativa faz parte da estratégia da Fifa de ampliar a experiência de entretenimento do torneio e também apoiar o Fifa Global Citizen Education Fund, projeto para dar acesso a crianças à educação e ao futebol.

O modelo já havia sido testado durante a Copa do Mundo de Clubes e segue uma tendência adotada em grandes competições realizadas nos Estados Unidos, em que apresentações musicais fazem parte da identidade dos principais eventos esportivos.

Até o momento, Fifa e Justin Bieber ainda não oficializaram a participação do artista. As informações apontam que as conversas continuam, enquanto a organização finaliza o elenco da apresentação.