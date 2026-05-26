BTS ganha prêmio de 'Artista do Ano' no American Music Awards

Os Bangtan Boys foram o nome de maior destaque no American Music Awards (AMAs) de 2026, ocorrido na segunda-feira, 25.

O grupo de K-pop ganhou o prêmio de Artista do Ano, uma categoria votada pelos fãs. Essa foi a a segunda vez que o BTS conquista o prêmio, a primeira foi na premiação de 2021, antes do hiato para cumprimento do serviço militar.

Além disso, eles também venceram os prêmios de "Melhor Artista Masculino de K-Pop" e "Música do Verão", com a faixa “Swim”.

O sucesso de 'Arirang'

O novo álbum do grupo, "Arirang", foi um dos principais motores por trás das vitórias. Devido ao tamanho da base de fãs, o retorno do BTS às atividades em grupo após quatro anos de hiato já era cercado de expectativa, mas o desempenho do álbum superou até mesmo as projeções mais otimistas.

O projeto ficou por três semanas consecutivas no topo do ranking de álbuns da Billboard norte-americana, um recorde para artistas asiáticos. Com isso, “Arirang” superou a marca dos trabalhos anteriores do BTS que chegaram à liderança, mas permaneceram apenas uma semana no primeiro lugar.

Até mesmo o rapper norte-americano Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, foi barrado pelo BTS nas paradas. Ele estreou em 2º lugar com o álbum “Bully”, extremamente aguardado pelos fãs de rap. O projeto marca o 14º álbum do artista a entrar no top 10, mas interrompe a sequência de álbuns que alcançaram o primeiro lugar. Lançado em 28 de março após adiamentos, “Bully” foi apresentado em shows esgotados no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Os vencedores das principais categorias dos AMAs

A seguir, a lista completa dos vencedores da 52ª edição anual do American Music Awards:

CATEGORIAS GERAIS

Artista do Ano: BTS

BTS Artista Revelação do Ano: Katseye

Katseye Álbum do Ano: Sabrina Carpenter – “Man’s Best Friend”

Sabrina Carpenter – “Man’s Best Friend” Música do Ano: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”

The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden” Colaboração do Ano: PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”

PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside” Música Social do Ano: Tyla – “Chanel”

Tyla – “Chanel” Melhor Videoclipe: Katseye – “Gnarly”

Katseye – “Gnarly” Melhor Trilha Sonora: “KPop Demon Hunters”

“KPop Demon Hunters” Turnê do Ano: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Turnê Revelação: Benson Boone – American Heart World Tour

Benson Boone – American Heart World Tour Álbum Revelação do Ano: Zara Larsson – Midnight Sun

Zara Larsson – Midnight Sun Melhor Música Retro: Black Eyed Peas – “Rock That Body”

Black Eyed Peas – “Rock That Body” Melhor Performance Vocal: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”

The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden” Música do Verão: BTS – “Swim”

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