BTS ganha prêmio de 'Artista do Ano' no American Music Awards

BTS: novo álbum do grupo ficou três semanas consecutivas no topo do ranking da Billboard norte-americana (Montagem EXAME)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 26 de maio de 2026 às 11h28.
Última atualização em 26 de maio de 2026 às 11h39.
Os Bangtan Boys foram o nome de maior destaque no American Music Awards (AMAs) de 2026, ocorrido na segunda-feira, 25.
O grupo de K-pop ganhou o prêmio de Artista do Ano, uma categoria votada pelos fãs. Essa foi a a segunda vez que o BTS conquista o prêmio, a primeira foi na premiação de 2021, antes do hiato para cumprimento do serviço militar.
Além disso, eles também venceram os prêmios de "Melhor Artista Masculino de K-Pop" e "Música do Verão", com a faixa “Swim”.
O novo álbum do grupo, "Arirang", foi um dos principais motores por trás das vitórias. Devido ao tamanho da base de fãs, o retorno do BTS às atividades em grupo após quatro anos de hiato já era cercado de expectativa, mas o desempenho do álbum superou até mesmo as projeções mais otimistas.
O projeto ficou por três semanas consecutivas no topo do ranking de álbuns da Billboard norte-americana, um recorde para artistas asiáticos. Com isso, “Arirang” superou a marca dos trabalhos anteriores do BTS que chegaram à liderança, mas permaneceram apenas uma semana no primeiro lugar.
Até mesmo o rapper norte-americano Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, foi barrado pelo BTS nas paradas. Ele estreou em 2º lugar com o álbum “Bully”, extremamente aguardado pelos fãs de rap. O projeto marca o 14º álbum do artista a entrar no top 10, mas interrompe a sequência de álbuns que alcançaram o primeiro lugar. Lançado em 28 de março após adiamentos, “Bully” foi apresentado em shows esgotados no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
A seguir, a lista completa dos vencedores da 52ª edição anual do American Music Awards:
CATEGORIAS GERAIS
CATEGORIAS POP