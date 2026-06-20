Entenda a polêmica envolvendo estilista brasileira e o figurino de Shakira na Copa

O figurino usado por Shakira durante a abertura da Copa do Mundo de 2026 se tornou assunto nas redes sociais após uma estilista brasileira apontar semelhanças entre uma peça de sua autoria e a saia exibida pela artista no evento.

A responsável pela acusação é Jheni Ferreira, criadora da marca SSJHENI. Segundo ela, uma de suas saias produzidas a partir de camisas de futebol foi inicialmente alugada pela equipe da cantora para um projeto relacionado à música oficial da Copa do Mundo.

Como surgiu a peça

Jheni contou, à CNN Brasil, que desenvolveu sua identidade criativa a partir do reaproveitamento de materiais e do conceito de upcycling. Inspirada por elementos da cultura brasileira, ela passou a criar peças que misturam referências do futebol e do carnaval, transformando camisas esportivas em itens de moda autorais.

O trabalho ganhou visibilidade nas redes sociais e chamou a atenção da equipe do stylist Nicolas Bru, que procurou a estilista para utilizar uma das peças em uma produção envolvendo Shakira. Inicialmente, a negociação previa apenas o aluguel da saia para um projeto no Rio de Janeiro.

A entrega da peça exigiu uma verdadeira operação logística para que ela chegasse ao hotel de Shakira em menos de 24 horas. Segundo Jheni, naquele momento o acordo envolvia apenas a locação do item.

A resposta veio quando o teaser de “Dai Dai”, música de Shakira com Burna Boy para a Copa do Mundo, foi divulgado. Ao assistir às imagens, Jheni percebeu que sua criação havia sido escolhida para integrar o projeto.

Shakira fará um dos shows de fechamento da Copa do Mundo de 2026 (Reprodução / @shakira/Instagram)

Posteriormente, a equipe da cantora manifestou interesse em adquirir a peça de forma definitiva, alegando que ela faria parte do acervo pessoal da artista e poderia ser utilizada em futuras exposições relacionadas à Copa do Mundo.

A estilista aceitou a venda e enviou a criação para o endereço informado pelos representantes de Shakira, na Itália. Mais tarde, ela descobriu que o destino estava ligado à equipe da grife Off-White, responsável pelo figurino exibido na cerimônia de abertura, na quinta-feira passada, 11.

A repercussão após a abertura

A polêmica ganhou força quando Shakira apareceu no palco usando uma saia que, segundo Jheni, apresentava o mesmo conceito visual de camisas de futebol reconstruídas. A estilista afirma que começou a receber mensagens de seguidores, clientes e profissionais da moda questionando se havia participado oficialmente da criação do figurino.

Nas publicações sobre o look, a Off-White destacou a produção como uma colaboração entre a marca, a cantora e o stylist Nicolas Bru, sem mencionar a brasileira. Foi a partir desse momento que Jheni passou a investigar a sequência dos acontecimentos.

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Próximos passos

A estilista afirma estar reunindo documentos e buscando orientação jurídica para avaliar possíveis medidas legais. Além da questão envolvendo a autoria da peça, ela espera que o debate amplie a discussão sobre o reconhecimento de criadores independentes latino-americanos no mercado internacional da moda.

“Se essa conversa contribuir para fortalecer a proteção de nós criativos, principalmente nós mulheres, e incentivar mais transparência nas relações entre grandes marcas e designers independentes, então pelo menos algo importante terá surgido dessa experiência", conclui a estilista, à CNN Brasil.

A Off-White não se pronunciou sobre a acusação.

Confira o vídeo em que a artista denuncia o possível plágio, compartilhado em suas redes sociais:

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Cantora esteve envolvida em outra acusação de plágio recentemente

No mês passado, a artista colombiana e Anitta foram acusadas de plágio pela música "Choka Choka". As cantoras Tushka e Rebebe, integrantes do duo Sarao, usaram as redes sociais para afirmar que o refrão e partes da estrutura melódica da faixa seriam muito parecidos com a canção "Atómica", lançada por elas há seis meses.

Apesar da acusação, Tushka e Rebebe afirmaram acreditar que a situação possa ter relação com produtores envolvidos no processo musical.

Sarao, dupla argentina que ACUSOU Anitta e Shakira de PLÁGIO, deletou o vídeo das redes sociais após o produtor de “CHOKA CHOKA” expor bastidores. pic.twitter.com/CSHHKlX2Uz — Update (@updatecultura) May 18, 2026

Até o momento, as cantoras não se pronunciaram sobre o caso.