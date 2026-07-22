Paul McCartney surge ao lado de ônibus turístico em Liverpool e surpreende fãs

Passageiros do tradicional Magical Mystery Tour, em Liverpool, foram surpreendidos ao encontrar Paul McCartney parado ao lado do ônibus em um semáforo, acenando para todos enquanto fazia uma chamada de vídeo com Ringo Starr, na última segunda-feira, 20.

Um encontro que ninguém esperava

A cena aconteceu na Hope Street, quando o ônibus turístico parou no sinal vermelho. O motorista e guia Neil Morton contou que reconheceu McCartney imediatamente e percebeu que o ex-Beatle conversava por FaceTime com Ringo Starr. Assim que viu os visitantes, o músico sorriu, acenou e mostrou o celular, permitindo que todos vissem o antigo companheiro de banda.

Os passageiros aproveitaram os poucos segundos para registrar fotos do encontro. Segundo Morton, a reação foi de total surpresa, já que ninguém imaginava cruzar com uma das maiores lendas da música justamente durante um tour dedicado à trajetória dos Beatles.

"Pediram para que ninguém tirasse fotos, mas consegui registrar uma escondido", contou em entrevista à BBC.

Liverpool segue no centro da história

Paul McCartney estava na cidade para participar de uma cerimônia no Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), instituição que ajudou a fundar. Durante o evento, ele entregou uma honraria ao ator Stephen Graham, um dos artistas britânicos mais respeitados da atualidade e natural da região de Merseyside.

O passeio turístico percorre locais que fizeram parte da história do quarteto, como Strawberry Field, Penny Lane, antigas escolas e casas ligadas aos integrantes da banda. Criado há décadas, o roteiro continua atraindo visitantes de diferentes gerações interessados em conhecer de perto os cenários que inspiraram algumas das canções mais famosas do mundo.

O legado dos Beatles continua em evidência

O episódio acontece em um momento de renovado interesse pelo universo dos Beatles. Os fãs acompanham com expectativa o projeto de quatro filmes dirigido por Sam Mendes, que contará a história da banda sob a perspectiva de cada um de seus integrantes. No elenco estão Paul Mescal como Paul McCartney, Harrison Dickinson como John Lennon, Barry Keoghan como Ringo Starr e Joseph Quinn no papel de George Harrison.

Cada longa será dedicado a um integrante dos Fab Four, formando um conjunto de quatro produções com estreia prevista para abril de 2028.

Nos últimos anos, o legado dos Beatles ganhou novos capítulos com uma série de lançamentos e iniciativas. Entre eles estão o álbum solo de Paul McCartney, "The Boys of Dungeon Lane", o documentário "The Beatles: Get Back", dirigido por Peter Jackson e lançado em 2021, além do anúncio de uma experiência imersiva dedicada à banda na antiga sede da Apple Corps, localizada no número 3 da Savile Row, em Londres.

Batizado de "The Beatles at 3 Savile Row", o projeto tem inauguração prevista para 2027 e conta com o apoio de Paul McCartney, Ringo Starr e do prefeito de Londres, Sadiq Khan.

Em 2023, os Beatles voltaram ao topo das paradas com "Now and Then", apresentada como a última música da banda. O lançamento também recebeu indicações ao Grammy nas categorias Gravação do Ano e Melhor Performance de Rock.