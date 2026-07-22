Filha caçula de Brad Pitt entra na Justiça para retirar sobrenome do pai

Mais um capítulo marca a relação entre Brad Pitt e seus filhos. Vivienne, de 18 anos, entrou na Justiça da Califórnia para retirar oficialmente o sobrenome do ator e passar a usar apenas Jolie. A decisão acompanha um movimento iniciado por outros irmãos nos últimos anos e reforça o distanciamento familiar que se tornou público após a separação de Brad Pitt e Angelina Jolie.

Pedido foi apresentado à Justiça

Segundo documentos obtidos pela revista People, Vivienne protocolou o pedido na Corte Superior do Condado de Los Angeles. Caso a solicitação seja aprovada, seu nome passará de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt para Vivienne Marcheline Jolie. O processo informa que a mudança ocorre por "motivos pessoais", e uma audiência já foi marcada para novembro.

Antes mesmo da formalização do pedido, Vivienne já utilizava apenas o sobrenome Jolie em créditos profissionais. Ela apareceu dessa forma no musical "The Outsiders", da Broadway, produção em que trabalhou ao lado da mãe.

Movimento reúne quase todos os irmãos

A iniciativa de Vivienne segue uma sequência de decisões semelhantes dentro da família. Shiloh retirou legalmente o sobrenome Pitt ao completar 18 anos, enquanto Maddox e Zahara também abriram processos para oficializar a mudança e publicaram os avisos exigidos pela legislação da Califórnia. Knox já apareceu utilizando apenas Jolie em documentos públicos, embora ainda não tenha concluído uma alteração oficial.

Com isso, apenas Knox e Pax continuam oficialmente com o sobrenome Pitt. No caso de Knox, ele ainda não apresentou pedido judicial para alterar o nome, mas usou apenas "Jolie" em seu diploma do ensino médio.

Relação familiar mudou após o divórcio

Brad Pitt e Angelina Jolie encerraram o casamento em 2016, após um relacionamento de mais de uma década. Desde então, a família atravessa disputas judiciais envolvendo o divórcio, a vinícola Château Miraval e acusações feitas por Jolie sobre um episódio de agressão ocorrido durante um voo particular. Pitt sempre negou as acusações de agressão física e nunca houve denúncia criminal contra o ator após a investigação das autoridades americanas.

O ex-casal Brad Pitt e Angelina Jolie. (Mario Anzuoni/Reuters)

Segundo o UOL, relatos da imprensa americana indicam que o contato entre Pitt e a maior parte dos filhos permanece bastante reduzido. Pessoas próximas ao ator afirmam que ele ainda deseja reconstruir a relação com a família, mas estaria disposto a respeitar as decisões dos filhos.