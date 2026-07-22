Pitbull entra para o Guinness após reunir 22 mil fãs com visual idêntico em show

Quem passou pelo Hyde Park, em Londres no último dia 10 de julho, teve a impressão de encontrar milhares de cópias de Pitbull. Carecas postiças, óculos escuros, camisas brancas e gravatas pretas dominaram o público durante o show do cantor, em uma celebração que terminou com um Recorde Mundial do Guinness e entrou para a história da música ao vivo.

Uma homenagem que virou tradição

Vestir-se como Armando Christian Perez, mais conhecido pelo nome artístico Pitbull, deixou de ser uma fantasia ocasional para se tornar uma tradição entre os fãs. O visual inspirado em "Mr. Worldwide" (com óculos de sol estilo aviador, gravata preta e camisa branca, complementados por uma touca careca) ganhou força nos últimos anos, impulsionado pelas redes sociais, e hoje faz parte da experiência de assistir a uma apresentação do artista.

Em Londres, a ideia alcançou sua maior dimensão. Antes do início do espetáculo, 22.141 pessoas foram oficialmente contabilizadas usando carecas postiças, número suficiente para estabelecer o recorde de maior reunião de pessoas com esse acessório no mundo.

O artista entrou na brincadeira

A tradição de usar toucas de calvície nos shows de Pitbull ganhou força após a pandemia, impulsionada por vídeos virais nas redes sociais. Para muitos fãs, o acessório virou parte da experiência, ajudando a criar um clima de descontração e um sentimento imediato de conexão entre pessoas que acabaram de se conhecer.

O movimento acompanha uma transformação na cultura dos grandes shows, cada vez mais marcada pela participação ativa do público. Hoje, muitos fãs incorporam figurinos inspirados em seus artistas favoritos, como as pulseiras da amizade nos shows de Taylor Swift ou os chapéus de caubói que se tornaram marca registrada das apresentações de Beyoncé.

Pitbull abraçou a iniciativa desde o início e participou da conquista do recorde. Durante a cerimônia, agradeceu ao público e celebrou o carinho dos fãs, que ele costuma chamar de "Bald-E's", um apelido inspirado na brincadeira das carecas postiças.

Para que a marca fosse validada, a organização mobilizou centenas de voluntários e utilizou procedimentos oficiais do Guinness World Records para contabilizar todos os participantes.

“Para todos os Bald-Es, sem vocês, como eu disse antes, não haveria Pitbull, não haveria movimento, não haveria revolução.”

A tradição que transformou um show em fenômeno

O espetáculo também bateu o recorde de maior público da história do BST Hyde Park, com 69.999 espectadores. O resultado foi uma imagem difícil de esquecer: milhares de pessoas reunidas para cantar os sucessos de Pitbull enquanto celebravam, juntas, uma tradição criada pelos próprios fãs e, agora, reconhecida oficialmente pelo Guinness World Records.

Um mar de Pitbulls

O visual padronizado, que ajuda a criar um clima de comunidade, também rende situações curiosas durante os shows. Com milhares de pessoas usando carecas postiças, óculos escuros e gravatas, encontrar os próprios amigos vira um desafio.

Foi o que aconteceu com o britânico Ben Downes, que contou ao Wall Street Journal ter seguido um grupo de fãs, acreditando estar acompanhado da amiga Denise. Pouco depois, percebeu que estava caminhando ao lado de um desconhecido. "Achei que estava com a Denise, mas estava com o Dave. Eu nem conheço o Dave", brincou.

A dificuldade aumenta por causa da cobertura instável de telefonia em grandes eventos, o que dificulta a comunicação entre os grupos. Rosie Floyd, que assistiu ao show com a mãe e amigos, contou que eles perderam uma integrante do grupo poucos minutos após a chegada. "É tipo: qual é a nossa touca de careca?", disse, em tom bem-humorado.

Charlotte Guy viveu uma experiência parecida. Depois de sair para ir ao banheiro durante um show em Lancashire, voltou para a plateia e percebeu que seria quase impossível localizar as amigas em meio à multidão de pessoas vestidas exatamente como ela. "Eu simplesmente esqueci que estava vestida de Pitbull", contou ao Wall Street Journal. "Pensei: meu Deus, não vou conseguir encontrá-las".