VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino Turquia x Canadá nas quartas

A Turquia enfrenta o Canadá nesta quinta-feira, 23, pelas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026.

A partida será disputada às 5h (horário de Brasília), em Macau, na República Popular da China. O confronto abre o segundo dia da fase eliminatória da competição e vale vaga nas semifinais.

A Turquia garantiu a classificação ao terminar a fase preliminar na quarta colocação, com 25 pontos, nove vitórias e três derrotas. Já o Canadá ficou em quinto lugar, com 24 pontos, oito vitórias e quatro derrotas.

O vencedor enfrentará os Estados Unidos ou a República Popular da China na semifinal.

A outra semifinal já está definida e colocará frente a frente Brasil e Itália. A seleção brasileira garantiu a vaga entre as quatro melhores da competição nesta quarta-feira, 22, ao derrotar o Japão por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 24/26, 25/22, 25/16 e 25/20.

Já a Itália avançou após vencer os Países Baixos por 3 sets a 0.

Que horas é o jogo Turquia x Canadá pela VNL feminina?

Turquia e Canadá se enfrentam às 5h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 23, em Macau, na China.

Onde assistir ao vivo a Turquia x Canadá?

O confronto terá transmissão ao vivo pelo sportv 2 e pelo streaming da VBTV.

Como chegam Turquia e Canadá para as quartas de final?

Campeã da Liga das Nações em 2023, a Turquia chega às quartas de final após terminar a primeira fase na quarta colocação. A seleção também soma uma medalha de prata e uma de bronze na história da competição, foi vice-campeã mundial na última edição do torneio e semifinalista dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Atualmente, ocupa a quarta posição no ranking mundial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

O Canadá alcançou um feito inédito ao se classificar pela primeira vez para a fase final da Liga das Nações. A equipe avançou após terminar a fase preliminar em quinto lugar. Hoje, a seleção canadense ocupa a 11ª colocação do ranking mundial.

O histórico recente favorece as turcas. A Turquia venceu os últimos quatro confrontos entre as seleções, todos por 3 sets a 0, incluindo o duelo pelo Campeonato Mundial de 2025. Nesta edição da Liga das Nações, na segunda semana da fase preliminar, a Turquia levou a melhor e venceu o Canadá por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/18 e 26/24.

Jogos da fase final da VNL feminina 2026

Quinta-feira, 23

5h: Turquia x Canadá

8h30: Estados Unidos x República Popular da China

Sábado, 25