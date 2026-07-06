Maiores campeões, Brasil, Itália e Alemanha carregam decepções nas últimas Copas

Brasil, Itália e Alemanha, os três maiores campeões da Copa do Mundo, vivem uma má fase no torneio e acumulam decepções. O último a aumentar essa lista foi a Seleção Brasileira, eliminada pela Noruega nas oitavas de final, no domingo, 6, após derrota por 2 a 1.

Brasil

O Brasil é o maior campeão da Copa do Mundo, com cinco títulos: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Porém, com a derrota para a seleção norueguesa, caiu nas oitavas de final em 2026, fazendo o país alcançar o maior período sem títulos mundiais de sua história.

Com a queda no torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, a Seleção completou 24 anos sem conquistar a Copa do Mundo e só poderá encerrar esse jejum em 2030, quando terá chegado a 28 anos sem levantar o troféu mais importante do futebol.

Além disso, esta é a oitava eliminação seguida do Brasil para uma seleção europeia em mata-mata de Copa do Mundo. Desde 2002, ano do último título, a Amarelinha não consegue superar um europeu em jogos eliminatórios do Mundial.[/grifar]

Alemanha

Campeã da Copa do Mundo de 2014, a Alemanha tem quatro títulos: 1954, 1974, 1990 e 2014. Porém, desde então, não consegue emplacar uma grande campanha no torneio.

Em 2018, parou na fase de grupos, ficando na última colocação de uma chave que contava com Suécia, México e Coreia do Sul. Em 2022, novamente caiu na fase de grupos, após perder a vaga para Japão e Espanha, que completavam o grupo ao lado da Costa Rica.

Já em 2026, após duas edições, a Alemanha voltou ao mata-mata. Chegou como favorita contra o Paraguai, mas acabou sendo surpreendida e, após empatar em 1 a 1, foi derrotada nos pênaltis pelos paraguaios.

Itália

A Itália é a seleção que vive a situação mais delicada entre as três. Com quatro títulos, foi campeã em 1934, 1938, 1982 e 2006.

Em 2010 e 2014, os italianos foram eliminados ainda na fase de grupos. Em 2010, ficaram de fora em um grupo que tinha Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia. Já em 2014, a chave era composta por Uruguai, Costa Rica e Inglaterra.

Para piorar a situação, além das campanhas abaixo das expectativas, essas foram as últimas Copas disputadas pela tetracampeã mundial. A Itália acumula três ausências consecutivas ao não se classificar para os torneios de 2018, 2022 e 2026.