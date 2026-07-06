Fifa revela novo design da Trionda para a reta final da Copa do Mundo

A reta decisiva da Copa do Mundo de 2026 contará com uma novidade em relação à Trionda, bola oficial do torneio. Nesta segunda-feira, 6, a Fifa apresentou oficialmente como será o modelo que será utilizado a partir das semifinais da competição.

Como acontece em todas as edições do Mundial, a bola da fase final recebe um visual exclusivo. O novo modelo deixa de lado as cores vermelha, verde e azul, predominantes durante a primeira parte da competição, e passa a ter o dourado e o preto como tons principais.

Além da mudança nas cores, a Trionda também faz uma homenagem às cidades que receberão as partidas decisivas da Copa do Mundo. Nos gomos da bola estarão estampados os nomes de Dallas e Atlanta, sedes das semifinais, Miami, palco da disputa pelo terceiro lugar, e Nova York/Nova Jersey, onde será realizada a grande decisão do torneio.

Oitavas de final seguem em andamento

Enquanto a nova bola aguarda sua estreia, a Copa do Mundo continua definindo os classificados para as quartas de final. No último fim de semana, Marrocos, França, Noruega e Inglaterra garantiram vaga entre os oito melhores da competição.

As quatro vagas restantes serão decididas nos seguintes confrontos: