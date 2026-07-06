Esporte

Fase de grupos copa 2026

Fifa revela novo design da Trionda para a reta final da Copa do Mundo

A bola do Mundial sofrerá mudanças a partir das semifinais e deixará as cores vermelha, verde e azul para adotar o dourado e o preto

Trionda: a bola adotará as cores dourada e preta a partir das semifinais da Copa do Mundo (Reprodução/Instagram/@fifaworldcup)

Trionda: a bola adotará as cores dourada e preta a partir das semifinais da Copa do Mundo (Reprodução/Instagram/@fifaworldcup)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 6 de julho de 2026 às 14h12.

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A reta decisiva da Copa do Mundo de 2026 contará com uma novidade em relação à Trionda, bola oficial do torneio. Nesta segunda-feira, 6, a Fifa apresentou oficialmente como será o modelo que será utilizado a partir das semifinais da competição.

Como acontece em todas as edições do Mundial, a bola da fase final recebe um visual exclusivo. O novo modelo deixa de lado as cores vermelha, verde e azul, predominantes durante a primeira parte da competição, e passa a ter o dourado e o preto como tons principais.

Além da mudança nas cores, a Trionda também faz uma homenagem às cidades que receberão as partidas decisivas da Copa do Mundo. Nos gomos da bola estarão estampados os nomes de Dallas e Atlanta, sedes das semifinais, Miami, palco da disputa pelo terceiro lugar, e Nova York/Nova Jersey, onde será realizada a grande decisão do torneio.

Oitavas de final seguem em andamento

Enquanto a nova bola aguarda sua estreia, a Copa do Mundo continua definindo os classificados para as quartas de final. No último fim de semana, Marrocos, França, Noruega e Inglaterra garantiram vaga entre os oito melhores da competição.

As quatro vagas restantes serão decididas nos seguintes confrontos:

  • Portugal x Espanha – segunda-feira, 6, às 16h (horário de Brasília)
  • Estados Unidos x Bélgica – segunda-feira, 6, às 21h (horário de Brasília)
  • Argentina x Egito – terça-feira, 7, às 13h (horário de Brasília)
  • Suíça x Colômbia – terça-feira, 7, às 17h (horário de Brasília)
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