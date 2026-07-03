'Confessions II': Madonna volta às pistas com álbum inédito após 20 anos; veja tracklist

A espera chegou ao fim. Vinte anos depois de transformar as pistas de dança com "Confessions on a Dance Floor", Madonna abre um novo capítulo da própria história com o lançamento de "Confessions II". O álbum chegou às plataformas nesta sexta-feira, 3, e marca o reencontro da artista com a sonoridade eletrônica que ajudou a consolidar uma das fases mais celebradas de sua carreira.

Um retorno às pistas

O novo trabalho conta com 16 faixas e foi desenvolvido ao lado do produtor Stuart Price, parceiro do álbum original lançado em 2005. A dupla voltou a trabalhar junta duas décadas depois para construir um disco contínuo, com transições entre as músicas que remetem à experiência de um setlist de DJ.

Na abertura, a faixa "One Step Away" apresenta o conceito central do projeto ao tratar a pista de dança como um espaço de conexão, celebração e expressão coletiva.

"A pista de dança não é apenas um lugar, é um limiar: um espaço ritualístico em que o movimento toma o lugar da linguagem", diz a cantora nos primeiros versos da música.

Capa de 'Confessions II', novo álbum de Madonna, lançado nesta sexta-feira, 3 (Reprodução)

Participações especiais

O álbum reúne nomes de diferentes gerações e estilos musicais. Sabrina Carpenter participa da faixa "Bring Your Love" e Feid, um dos maiores representantes da música latina urbana da atualidade, está presente na faixa "Read My Lips".

A lista inclui ainda Lola Leon, filha de Madonna, que divide os vocais em "The Test", Martin Garrix em "Bizarre" e Stromae em "My Sins Are My Savior".

Ao todo, o álbum conta com 1 hora e 3 minutos de duração.

Confira a tracklist de 'Confessions II'

I Feel So Free – 4:59 Good For The Soul – 3:08 One Step Away – 4:23 Bring Your Love (com Sabrina Carpenter) – 3:42 Danceteria – 3:55 Read My Lips (com Feid) – 4:46 Everything – 4:09 Love Sensation – 3:47 Love Without Words – 4:20 Bizarre (com Martin Garrix) – 4:05 School – 4:23 Fragile – 4:19 My Sins Are My Savior (feat. Stromae) – 3:20 Betrayal – 4:08 The Test (com Lola Leon) – 3:38 L.E.S. Girl – 2:50

Crítica aprova o novo trabalho

A recepção inicial foi positiva. Veículos internacionais como o The Independent classificaram "Confessions II" como o melhor álbum de Madonna em duas décadas. Já o The Guardian destacou a energia e a vitalidade do projeto, apontando o disco como um dos momentos mais inspirados da cantora nos últimos anos.

"'Confessions II' foi inspirado na turnê Celebration de Madonna, em 2023, uma viagem por seu catálogo musical que aparentemente fez a cantora refletir sobre seu passado. De fato, "Confessions II" é repleto de referências à história de Madonna", escreveu Alexis Petridis, crítico musical do The Guardian.

"Assim como o primeiro "Confessions" respondeu ao fraco desempenho comercial de seu antecessor, "American Life", de 2003 , "Confessions II" – lançado após o confuso "Madame X", de 2019 – soa como um lembrete oportuno de seu talento.", diz o Roisin O'Connor, do The Independent. "O álbum é uma celebração da pista de dança que incorpora homenagens aos seus primeiros tempos na cena clubber de Nova York".

Universo do álbum ganha filme

A nova era também ganhou uma extensão audiovisual. "Confessions II – O Filme", dirigido pelo coletivo TORSO, acompanha as seis primeiras faixas do álbum em um curta de mais de dez minutos, exibido inicialmente no Festival de Cinema de Tribeca.

A produção presta homenagem à Danceteria, lendária casa noturna de Nova York que marcou o início da trajetória artística de Madonna. O elenco reúne nomes como Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Arca, Honey Dijon, Richard E. Grant, Debi Mazar e até o jogador brasileiro, João Pedro, atacante do Chelsea.