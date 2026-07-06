Fifa rejeita recurso da Bélgica sobre jogador dos EUA 'perdoado' após ser expulso de jogo

A Comissão de Apelação da Fifa rejeitou nesta segunda-feira o recurso apresentado pela Federação Belga de Futebol (URBSFA) contra a decisão que autorizou a participação do atacante americano Folarin Balogun na partida entre Estados Unidos e Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em comunicado, a entidade classificou a ação como “inadmissível”.

Segundo a Fifa, a federação belga não possui legitimidade para recorrer da decisão, uma vez que não integra o procedimento em questão.

“A URBSFA não tem legitimidade para interpor recurso contra essa decisão, por não ser parte no procedimento”, informou a entidade.

Entenda o caso

A controvérsia teve início após a expulsão de Balogun na vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina. Pelo Código Disciplinar da Fifa, o atacante deveria cumprir suspensão automática na partida das oitavas de final.

No entanto, o Comitê Disciplinar da entidade decidiu suspender a punição, liberando o jogador para atuar contra a seleção belga.

Reportagens publicadas pelo The New York Times e pela Associated Press informaram que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para tratar do caso. De acordo com os veículos, integrantes da Casa Branca também acompanharam as articulações ao lado da Federação de Futebol dos Estados Unidos (US Soccer).

Tanto Trump quanto Infantino confirmaram a conversa. O dirigente da Fifa afirmou que não interfere em decisões disciplinares e que os órgãos judiciais da entidade atuam de forma independente. Já o presidente americano negou ter orientado a Fifa sobre qual decisão deveria ser tomada.

"Tudo que eu fiz foi pedir uma revisão porque eu não achei que foi uma falta. Eu entendo dessas coisas. Eu acho que eram dois grandes atletas que se chocaram e ficaram enroscados. Não foi um caso de um jogador dar um soco na cara de outro ou algo do tipo, o que seria completamente diferente" afirmou Trump em coletiva.

Recurso da Bélgica

Mais cedo, nesta segunda-feira, a Federação Belga de Futebol anunciou que contestaria a decisão da Fifa. A entidade informou que tomou conhecimento da suspensão da punição de Balogun por meio da imprensa e enviou uma carta à Fifa solicitando uma cópia da decisão, esclarecimentos sobre o procedimento adotado e manifestação sobre a aplicação do regulamento vigente.

Em nota, a federação alegou não ter recebido qualquer documento ou explicação da entidade máxima do futebol sobre o caso e afirmou que, diante desse cenário, decidiu questionar a elegibilidade do jogador para a partida contra a Bélgica.

O regulamento da Fifa prevê que o presidente da Comissão de Apelação pode decidir determinados casos de forma individual. Entretanto, como o cargo é ocupado pelo americano Neil Eggleston, houve declaração de impedimento, e a análise foi transferida para outro integrante da comissão.