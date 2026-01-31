Justin Bieber no Rio? O que se sabe sobre possivel show em Copacabana

O que começou como uma conversa despretensiosa em uma loja de um shopping de luxo na Barra da Tijuca acabou ganhando força nos bastidores do Rio de Janeiro.

Um diálogo informal envolvendo o prefeito Eduardo Paes, no fim de janeiro, colocou Justin Bieber no centro das especulações sobre a principal atração da próxima edição do projeto Todo Mundo no Rio, em Copacabana.

O episódio foi revelado pelo colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, e rapidamente passou a circular entre produtores, artistas e agentes do setor cultural.

A partir dali, gestos, falas e reações do prefeito — e também da primeira-dama — passaram a ser lidos como indícios de uma confirmação antecipada do nome do cantor canadense para o megashow previsto para maio de 2026.

A 'confirmação' de Eduardo Paes em um shopping da Barra

Segundo o jornalista, Paes estava em uma loja do shopping Village Mall quando vendedores passaram a questioná-lo sobre quem seria a atração do próximo Todo Mundo no Rio, tradicionalmente realizado em Copacabana.

O prefeito pediu que os funcionários “chutassem” nomes. Quando surgiram Rihanna e Beyoncé, Paes negou. Já ao ouvir Justin Bieber, a reação foi diferente: silêncio e um sorriso no rosto — gesto que, para quem estava presente, soou como confirmação.

O episódio ganhou ainda mais força com o relato envolvendo a primeira-dama Cristine Paes. Segundo testemunhas, ela teria confidenciado a informação a um dos vendedores da loja.

“Vai ser o Justin Bieber. Minha filha já está maluca com essa informação. Ela é muito fã. Vou com a minha filha para assisti-lo em Copacabana”, teria dito.

Pouco depois, sem saber que a esposa já havia revelado o segredo, Eduardo Paes reuniu os funcionários e disse: “Vou falar para vocês em primeira mão. Será o Justin Bieber!”. Ao ouvir a frase, a primeira-dama teria brincado: “Eu já contei antes!”.

As dicas da Prefeitura do Rio

Após os boatos começarem a circular nas redes sociais, o perfil oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro começou a publicar algumas dicas e alimentar ainda mais os rumores da apresentação de Bieber.

Na tarde de sexta, o perfil do executivo no X (antigo Twitter) brincou com a letra "Oh baby, baby". A letra pode ser associada com "Baby", primeiro sucesso de Justin, ou com o hit " One More Time", de Britney Spears, outro nome cotado para o evento.

Oh, baby, baby... (não disse que "baby", vc lê no ritmo que quiser) — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) January 30, 2026

Já na manhã deste sábado, a Prefeitura seguiu alimentando os rumores com um post que cita, novamente, a palabra "baby".

Bom dia, sábado!

Bom dia, Todo Mundo!

Bom dia, Rio!

Bom dia, baby! — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) January 31, 2026

Por que Justin Bieber entrou no radar do evento

De acordo com relatos de bastidores, a escolha por Bieber seguiria uma estratégia de diversificação de público. Após edições marcadas por nomes de forte apelo junto à comunidade LGBTQIAP+ — como Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025 —, a Prefeitura buscaria agora um artista capaz de dialogar com diferentes gerações.

Bieber reúne uma base sólida de fãs adolescentes, adultos jovens e público pop global. Além disso, sua retomada de agenda após quatro anos longe dos palcos adiciona peso simbólico e midiático ao possível show em Copacabana.

A agenda de Justin Bieber em 2026

O suposto show no Rio se encaixaria na agenda internacional do cantor para 2026, marcada por dois compromissos de grande porte antes da data cogitada para o evento carioca.

Grammy Awards 2026

No domingo, 1º de fevereiro, Bieber está confirmado como atração da cerimônia do Grammy, em sua primeira performance pública em quatro anos. Ele concorre em quatro categorias, incluindo Álbum do Ano e Melhor Álbum Vocal Pop, por Swag.

Coachella 2026

O cantor será headliner do festival nos dias 11 e 18 de abril, na Califórnia. Segundo reportagens internacionais, o cachê chega a US$ 10 milhões. A edição marca a primeira vez, em uma década, que o festival esgotou todos os ingressos antecipadamente.

O impasse sobre a data do show no Rio

Ainda segundo Lucas Pasin, houve um momento de tensão nas negociações entre a Prefeitura do Rio e a equipe de Bieber. O cantor teria solicitado que o show acontecesse em 9 de maio, alegando a necessidade de três semanas de descanso após o Coachella, encerrado em 18 de abril.

A Prefeitura, porém, manteve a data original: 2 de maio. O próprio Eduardo Paes publicou um comunicado reforçando o compromisso.

“A quem interessar possa. Produção do Todo Mundo no Rio mais uma vez reafirma compromisso com a Prefeitura: a grande festa em Copacabana vai ser no dia 02 de maio.”

Depois disso, Bieber teria voltado atrás e aceitado a data proposta.

Nenhuma confirmação oficial até agora

Apesar dos rumores e dos relatos de bastidores, a produtora Bonus Track, responsável pelo evento, ainda não confirmou oficialmente o nome do artista. Procurada, a empresa limitou-se a dizer que não comenta especulações ou negociações em andamento.

A postura segue o padrão adotado em edições anteriores. Antes dos anúncios de Madonna e Lady Gaga, a produtora também negou especulações envolvendo outros nomes.

Segundo Luiz Guilherme Niemeyer, sócio-diretor da Bonus Track, o anúncio oficial deve seguir o calendário tradicional. Lady Gaga, por exemplo, foi confirmada em 21 de fevereiro de 2025, o que indica que o nome de 2026 deve ser revelado no fim de fevereiro.

O histórico de Justin Bieber no Brasil

Justin Bieber já se apresentou no Brasil em quatro ocasiões:

2011: turnê My World, com shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre

2017: turnê Purpose, no Allianz Parque, em São Paulo

2022: Rock in Rio, sua última apresentação no país antes de suspender a turnê por questões de saúde

O projeto Todo Mundo no Rio

O Todo Mundo no Rio é uma série de megashows gratuitos promovida pela Prefeitura do Rio em parceria com a Bonus Track, com previsão de edições anuais até 2028.

As duas primeiras edições bateram recordes de público:

2024 – Madonna: 1,6 milhão de pessoas

2025 – Lady Gaga: 2,1 milhões de pessoas

Para efeito de comparação, o maior público já registrado em Copacabana segue sendo o de Rod Stewart, no Réveillon de 1994-1995, com estimativa entre 3,5 e 4,2 milhões de pessoas.