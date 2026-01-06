Pop

Rihanna, Beyoncé ou Britney? Eduardo Paes publica enquete para show no RJ

Festival "Todo Mundo no Rio" já recebeu Madonna e Lady Gaga nas últimas edições e deve trazer mais artistas para show gratuito em Copacabana

Beyoncé: cantora bilionária aparece em enquete proposta por Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, para show no "Todo Mundo no Rio". (Kevin Mazur/WireImag/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10h48.

Última atualização em 6 de janeiro de 2026 às 10h57.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou uma enquete no X (antigo Twitter), de nomes para a próxima edição do festival "Todo Mundo no Rio". O evento, que já recebeu Madonna e Lady Gaga, tem o objetivo de trazer artistas internacionais para um show gratuito na praia de Copacabana.

Bono (do U2), Adele, Beyoncé, Rihanna, Paul McCartney, Shakira, Chris Martin (Coldplay), Britney Spears e Justin Bieber foram os nomes citados pelo prefeito. “Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem!”, afirmou.

Os fãs logo começaram a comentar suas preferências. Em destaque, as divas pop aparecem liderando, mantendo a tradição do evento. Até o momento não há nenhuma confirmação sobre o festival, tampouco datas ou nomes cotados.

