Rihanna, Beyoncé ou Britney? Eduardo Paes publica enquete para show no RJ

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou uma enquete no X (antigo Twitter), de nomes para a próxima edição do festival "Todo Mundo no Rio". O evento, que já recebeu Madonna e Lady Gaga, tem o objetivo de trazer artistas internacionais para um show gratuito na praia de Copacabana.

Bono (do U2), Adele, Beyoncé, Rihanna, Paul McCartney, Shakira, Chris Martin (Coldplay), Britney Spears e Justin Bieber foram os nomes citados pelo prefeito. “Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem!”, afirmou.

Os fãs logo começaram a comentar suas preferências. Em destaque, as divas pop aparecem liderando, mantendo a tradição do evento. Até o momento não há nenhuma confirmação sobre o festival, tampouco datas ou nomes cotados.