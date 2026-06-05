Quase 16 anos após 'Waka Waka', Shakira volta à abertura da Copa do Mundo

A Fifa confirmou que Shakira será uma das atrações da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026. A cantora colombiana se apresentará no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes da partida inaugural do torneio.

Cantora estará no evento de abertura do Mundial

Durante o evento, a artista interpretará “Dai Dai”, música oficial da competição. A canção foi lançada em parceria com o cantor nigeriano Burna Boy e marca mais um capítulo da longa relação de Shakira com os Mundiais da Fifa.

Burna Boy também participará da apresentação na abertura mexicana. Além da dupla, a programação musical contará com nomes como J Balvin, Belinda, Maná, Alejandro Fernández, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Tyla.

Mundial terá três cerimônias de abertura

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo contará com três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede. O México abrirá oficialmente o torneio em 11 de junho, enquanto Estados Unidos e Canadá realizarão seus eventos no dia seguinte.

Nos Estados Unidos, a festa de abertura terá apresentações de Anitta, Katy Perry, LISA, Rema e Future. Já no Canadá, nomes como Alanis Morissette, Alessia Cara e Michael Bublé estão confirmados.

Relação histórica com a Copa

Shakira é uma das artistas mais associadas ao torneio. Em 2010, ela protagonizou um dos momentos mais marcantes da história recente das Copas ao cantar “Waka Waka (This Time for Africa)”, música oficial do Mundial disputado na África do Sul.

A cantora também cantou "La La La", do Mundial de 2014, realizado no Brasil, e voltará a ter papel de destaque em 2026. Além da apresentação na abertura, ela está prevista para participar do show do intervalo da final da Copa do Mundo, marcada para 19 de julho, em Nova Jersey.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada em três países: México, Estados Unidos e Canadá. O torneio terá seu pontapé inicial no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, e sua final está marcada para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em New Jersey.